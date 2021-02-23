Son dakika... AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

23.02.2021 17:22
Son dakika... AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar'ın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar'ın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.

Özlem Zengin, AK Parti, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti'li Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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