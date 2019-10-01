Özlenen Kahramanmaraş Mutfağı İstanbul Edirnekapı da açıldı

" İstanbul KentMaraşder ve Güngören Kent Konseyi Başkanı Bilal Ardıç beyin yoğun çabalarıyla Anadolu'nun en zengin mutfak kültürüne sahip şehri Kahramanmaraş'ın bir birinden enfes yemekleri "Kahraman MARAŞ PAÇA ve Maraş Mutfağı" ile İstanbullularla buluştu. "

İstanbul'un Tarihi yarımadası Fatih ilçesi sınırları içerisinde Edirnekapı semtinde Mihrimah Sultan Camii bitişiğinde açılan "Kahraman MARAŞ PAÇA ve Maraş Mutfağı" şehrin önemli değerlerinin en uğrak adresi olacağa benziyor.

"Gurbette yaşayan Kahramanmaraş mutfağına özlem duyan hemşehrilerimizle birlikte Anadolu'nun en zengin mutfak kültürüne sahip şehrimiz yemeklerini tatmak isteyen herkesin mutlaka uğrak vermesi gereken bir adres. "

İstanbul Fatih ilçesi Edirnekapı semtindeki Kahramanmaraş Mutfağı tarihi bölgede eşsiz bir iç ve dış mimari yapıya sahip ve 3 katlıdır. Arka bahçesinde ıhlamur ağacı altında tarihi atmosfer aileniz ve dostlarınızla enfes lezzet sizleri büyüleyecek. Otopark sorunu olmamakla birlikte hafta içi gündüz saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. İstanbul'un tanınmış simalarının önemli adresi olacağa benziyor. Önceki gün sizlerin adına uğrak verdik mekânın yemekleri enfes. Ayrıca tüm malzemelerin bakır olduğunu belirtirken yemek sonrası Maraş turşusu, Kırmızı Biberi ve Kuruluk vesaire ihtiyacımızı da giderebilmeniz için her detay düşünülmüş.

" Kahraman Maraş Paça ve Maraş Mutfağında çalışan ustalar ile garsonlar ve malzemelerin hepsi Made İn Kahramanmaraş olduğunu belirtelim. "

"Kahraman MARAŞ PAÇA ve Mutfağı" İşletmecisi Güngören Kent Konseyi ve KentMaraşder Başkanı Bilal ARDIÇ bey ile yaptığımız ayaküstü söyleşi de; Kelle Paça ve çeşitleri, Mumbar, Dolmalar, Eliböründe, Maraş Tava çeşitleri, İçli köfte, Kuruluklar, Kırmızıbiber, dövme Kahramanmaraş Dondurması ve şehrin zengin enfes yemeklerini lezzet severlerle buluşturacağız dedi.

İstanbul da Kahramanmaraş mutfağının önemli adresi olmayı hedefleyen adres kısa sürede şehrin cemiyet hayatının seçkin isimlerini ağırlamaya başladı.

Ulaşım: İstanbul'un her iki yakasından Metrobüs ile Edirnekapı da inilir. Fatih Karagümrük stadına varmadan tarihi Mihrimah Sultan Hamamı ve Mihrimah Sultan Camii arasında yer almaktadır. Aracınızın navigasyonuna Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii (Kale Boyu Caddesi) yazın mekânın önünde kendinizi bulacaksınız.