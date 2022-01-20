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Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

20.01.2022 14:56
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Düzce'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte, kent adeta beyaza büründü.

Düzce'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte, kent adeta beyaza büründü. Düzce'nin kar manzarası drone ile de görüntülendi.

Düzce'de 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı, karayollarında trafiğin zaman zaman durmasına sebep oldu. 3 gün boyunca Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından bugün güneş açtı. Düzcelilerin çok uzun zamandır beklediği kar, kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Düzce'nin kar manzarası drone ile görüntülendi.

Kar yağışını uzun zamandır beklediklerini belirten Beyza Aydın, "Kaldırımlarda yürümemiz sıkıntı oluyor. Yollarda da aksilikler devam ediyor, zorluyor. Açıkçası ben soğuğu seven bir insan değilim. Bu havayı pek özlediğimi söyleyemem. Çocuklar için güzel oldu. En çok onlar sevindi. Beklenen kar yağdı. Bereket yağdı, güzel oldu. Aldığımız haberlere göre önümüzdeki hafta da devam edecekmiş. Kar yağışına bir özlem vardı" dedi.

Öte yandan, Düzce Belediyesi ekipleri, kar kaldırma çalışmalarına devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Düzce'de kar yağışının hafta sonu etkisini arttırarak 10 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol-İHA)

Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Özlenen kar düştü, kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Drone, Düzce, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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