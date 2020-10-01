Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor - Son Dakika

Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor

ESKİŞEHİR(İHA) – Havaların soğumaya başlamasıyla yaz sebzeleri azalırken, kış sezonu ürünleri pazarlarda bollaşıyor.

Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor, System.String[]

ESKİŞEHİR(İHA) – Havaların soğumaya başlamasıyla yaz sebzeleri azalırken, kış sezonu ürünleri pazarlarda bollaşıyor. Müşterilerin ilgisinden memnun olan pazar esnafı, her tür meyveyi kararında ve zamanında tüketmek gerektiğinin altını çizerek, insanların kış sebze meyvelerini özlediğini belirtti.

"Kış sezonu artık açıldı"

Havaların beklenen düzeyde soğumaması, kırağı oluşumunu etkileyince kış sebzeleri pazarlardaki yerlerini beklenenden biraz daha geç almaya başladı. Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri esnafı, kış sezonunun artık başladığını belirterek, insanların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Yıllardır pazarcılıkla uğraşan Ekrem Ünal, "Kış sezonu açıldı artık. Sonbaharla birlikte kış meyve sebzeleri gelmeye başladı. Karnabahar, kereviz, pırasa, havuç, turp, kırmızı pancar; bunlar hep kış sebzeleri. Yaz ürünleri artık yavaş yavaş tezgahlarımızdan çekiliyor. Mesela domates falan çekilir, seralar başlar. Havalar güzel gittiği için henüz kırağı yaşanmadı. Normalde bu zamanlarda yağmur yağıp kırağı oluşumu yaşanması lazımdı ama havalar güzel gidiyor, kırağı olmadı. Geçen yıl bu dönemde seradan mal alımlarımız başlamıştı. Yani kış ürünleri şu anda var ama yakında daha da artacak" diye konuştu.

"İnsanlar kış sebzelerini özlemişlerdi"

Müşterilerin kış ürünlerinin ne zaman geleceğine dair kendilerine sıkça sorular sorduğunu ifade eden Ekrem Ünal, "Müşterilerimiz kış sebzelerini gelip sormaya başladılar. Mesela kereviz, karnabahar, pırasa, ıspanak için 'Ne zaman gelir? Zamanı geldi mi?' gibi sorular soruyorlardı. Kış sebzesi yazın illa bir tuhaflık gösteriyor. Her şey zamanında güzel. Örnek vermek gerekirse, mevsimi olmadığı zaman pırasanın içinde sertlik olur. Şu anda öyle bir durum var mı yok mu diye kontrol ediyor müşteriler. Şimdiyse pırasanın tam zamanı, şu anda böyle bir sorun olmaz. Bununla beraber kış ürünlerinin satışı iyi gidiyor. Karnabahar, ıspanak, kereviz gibi pek çok kış sebzesine vatandaştan ilgi var. Müşteri bu ürünleri bekliyordu, kış sebzelerini özlemişti. Şimdi tezgahlarımızda balık sofralarına yakışacak yeşillikler, sebzeler var" dedi.

"Beklentiyi düşük tuttuğumuz için satışlardan memnunuz"

Pandeminin getirdiği ekonomik darboğaz ve insanların kalabalık alanlara eskiye oranla daha az çıkması gibi nedenlerle satış beklentilerini çok yükseğe koymadıklarını belirten Ünal, "Bundan sonra artık havalar soğursa bazı ürünler seralardan gelir. Bu da fiyatları biraz etkiler tabii. Seralar kapalı oluyor ve ısıtma sistemleri vesaire maliyet yükseliyor doğal olarak. Bu kış ürünlerinin ise çoğunu Eskişehir'de kendimiz yetiştiriyoruz. Yeşilliklerin çoğunu bahçede biz üretiyoruz. Tabii ki bazı şeyleri Eskişehir'deki çeşitli yerlerden alıyoruz ama pek çok ürün de bizim kendi bahçemizden çıkıyor. Fiyatlara gelince maydanoz, roka, tere 1 buçuk lira; dereotu 2 lira; kereviz, pırasa, turp 5 lira şeklinde. Satışlarımız ise gününe göre değişiyor. Cumartesi ve pazar günleri daha çok satış olur. İşçinin, memurun evde kalmasından dolayı çoluk çocuk gelip pazarda alışveriş yapılır. Allah bereket versin memnunuz şimdilik satışlardan. Böyle zor bir süreçte anca bu kadar olur diye düşünüyoruz. Beklentimizi düşük tuttuk, o nedenle bu yoğunluk beklentimizi karşıladı" diyerek durumu anlattı.

"Her şey zamanında ve kararında tüketilmeli"

Her mevsimde çeşit çeşit meyvelerin sebzelerin olduğunu ve bunların dengeli bir şekilde, zamanında tüketilmesi gerektiğini vurgulayan pazarcı Ekrem Ünal, "Bunların hepsi şifadır. Havuç olsun, turp olsun topraktan çıkar, vitamin deposudur. Kış sebzesini kış şartlarında sağlıklı kalmak için tüketiyoruz, yaz sebze meyvesinden de yaz koşullarında yararlanıyoruz. Buna doğanın dengesi diyebiliriz. Her şeyi mevsiminde alıp tüketmeliyiz ki vücut kışın soğuğuna, ayazına karşı daha güçlü durabilsin. Her tür meyve sebzeyi kararında ve zamanında tüketmek gerekiyor. Kışın kar yağarken karpuz yersen ne olur? Hiçbir şey anlamazsın. Her şey zamanında güzel" diyerek sözlerini noktaladı. - ESKİŞEHİR

Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor

Ekrem Ünal, Eskişehir, Havuç, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor - Son Dakika Ekonomi

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