Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim - Son Dakika
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Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim

13.10.2022 17:32

İzmir'de işkence edilerek katledilen ve cesedi yakılan Özler Yörük'ün cinayet davasında yeni celse görüldü. Cinayette adı geçen 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yörük'ün imam nikahlı eşi sanık Olcay Altundağ'ın mahkemede anlattıkları korkunç cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Altındağ, "Aldattığını öğrenince sadece birkaç kez vurdum. Bayıldı sandım ve üzerine su döktüm. Ben böyle bir cani değilim. Evet götürüp yaktım. Ne yapacağımı bilemedim" ifadelerini kullandı.

İzmir'de, 3 gün işkence edilip boğularak öldürüldükten sonra cesedi yakılan Özler Yörük'ün cinayet davası İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Cinayet soruşturması kapsamında Yörük'ün dini nikahla birlikte yaşadığı Olcay Altundağ (39) ile Bülent Özmen (45), Umut Balbey (30) ve Hülya Balbey (56) tutuklu yargılanırken, Ülkü Altundağ (39), Can su Zorba (32) ve Melek Tüngür (29), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE YAPACAĞINI BİLEMEYİNCE CESEDİ YAKMIŞ

Celsede söz verilen tutuklu sanık Olcay Altundağ, "cani" biri olmadığını söyleyerek, "Hayatım boyunca sakız dahi çalmadım ama nelerden yargılanıyorum. Başından beri samimi ikrar yapıyorum. Bırakın ölmesini yaralanmasını bile istemezdim. Özler'in beni aldattığını öğrenince sadece birkaç kez vurdum. Bayıldı sandım ve üzerine su döktüm. Ben böyle bir cani değilim. Evet götürüp yaktım çünkü başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilemedim. Olay bir anda oldu. Diğerlerini de silah zoruyla tehdit edip bu işin içine soktum" diye konuştu. Konuşmaların ardından heyet ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, avukatların savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

Dini nikahlı eşini işkenceyle öldürüp cesedi yakan katilden akılalmaz savunma: Cesedi yaktım ama cani değilim

TUTUKLULAR HAKKINDA DAVA AÇILDI

İddianamede, tutuklu isimler hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan isimler hakkında "suçu bildirmeme", Ülkü Altundağ ile suça sürüklenen çocuk M.M.A hakkında ise "yardım etme" suçlarından dava açıldı.

Dini nikahlı eşini işkenceyle öldürüp cesedi yakan katilden akılalmaz savunma: Cesedi yaktım ama cani değilim

SAVCI TUTUKLU SANIKLAR İÇİN CEZA İSTEDİ

Bugün görülen celsede iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, Olcay Altundağ ve Umut Balbey'in için "fikir birliği içerisinde hareket ederek zincirleme bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek" ve "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Esas hakkında mütalaada ise Bülent Özmen ve Hülya Balbey'in, Olcay Altundağ ve Umut Balbey ile birlikte hareket ettikleri belirtilerek yardım eden sıfatıyla "canavarca eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan" cezalandırılmaları istendi. İddia makamı ayrıca Bülent Özmen için zincirleme olarak "fuhşa teşvik etmek", Hülya Balbey için ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da ceza istedi.

Savcılık, diğer tutuksuz sanıklar için ise beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya savunma hazırlamak için süre istedi.

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Kaynak: DHA

Aralık, İzmir, Umut, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim - Son Dakika

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