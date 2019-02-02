Özlü, 23 Şubat'ta Projelerini Açıklayacak

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, 23 Şubat'ta Düzce için hazırladıkları projeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, 23 Şubat'ta Düzce için hazırladıkları projeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.



Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.



"Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullanan Özlü, şunları kaydetti:



"İnşallah 23 Şubat'ta Düzce için projelerimizi açıklayacağız. Belli bir plan ve strateji üzerinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Düzce'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yepyeni bir Düzce, yepyeni projeler ve yepyeni bir kadro ile halkın karşısına çıkacağız. Ankara'daki aday tanıtım toplantımız da çok coşkuluydu. Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir konuşma yaptılar. Partimizin yerel seçimleri ile ilgili bildirgelerini açıkladılar. 11 maddelik bir manifestodur. Son derece kıymetli, değerli, vizyonel bir manifesto açıkladılar. Çok coşkuluydu ve yoğun bir katılım vardı."

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