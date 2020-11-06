Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı - Son Dakika

Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı

06.11.2020 14:43
Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı, System.String[]

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ülkemizi derinden sarsan İzmir depremi sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılarak büyük fedakarlık gösteren ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma Ekibi'ni ağırladı.

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, ülkemizi derinden sarsan İzmir depremi sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılarak büyük fedakarlık gösteren ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma Ekibi'ni ağırladı.

Geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi'nde yaşanan ve İzmir'de can kayıplarına neden olan 6,6'lık deprem sonrası bölgeye intikal ederek, arama kurtarma çalışmalarına katılan aralarında Başiskeleleli gönüllülerin de olduğu ANDA Kardeşe Vefa Derneği Kocaeli Şubesi Arama Kurtarma Ekibi üyeleri Kocaeli'ye geri döndü. Büyük bir özveriyle deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibi belediyede ağırlayan Özlü, depremden 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif'in ve 91 saat sonra 3,5 yaşındaki minik Ayda'nın enkazdan kurtarılmasına vesile olan ekipte görev alan ve tanıklık eden misafirlerini can-ı gönülden tebrik ederek hepsine teker teker teşekkür etti.

Özlü ziyarette yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ve bizleri derinden sarsan İzmir depreminden sonra Başiskeleliler olarak tüm kalbimizle İzmirli kardeşlerimizin yanında olduk. Depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için dua ettik ama maalesef 17 binada meydana gelen yıkımlardan dolayı can kayıplarımız oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Arama kurtarma ekibindeki gönüllü Başiskeleli hemşehrilerim ile sürekli irtibat halindeydik. Ayda ve Elif Bebek gibi kurtuluşlar bizleri çok mutlu etti. Dünya standartları üzerinde arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren, bizleri gururlandıran AFAD koordinesindeki tüm Arama ve Kurtarma Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Göstermiş oldukları cefakar ve fedakar çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Depremde yaralanan ve depremden psikolojik olarak etkilenen tüm İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah bir daha bu acıları ülkemize yaşatmasın" dedi. - KOCAELİ

Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı
Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı
Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özlü, ANDA arama kurtarma ekibini ağırladı - Son Dakika


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