Son Dakika Haberleri: Özlü'den "Bilim Merkezi ve Teknoloji Üssü Türkiye" Konferansı

Özlü'den "Bilim Merkezi ve Teknoloji Üssü Türkiye" Konferansı

2 saat önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyarete etti.

Özlü'den
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyarete etti. Özlü, ardından Cumhuriyet Konferans Salonunda öğrencilere ve akademisyenlere "Bilim Merkezi ve Teknoloji Üssü Türkiye" konulu konferans verdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyaret eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, Cumhuriyet Konferans Salonunda öğrencilere ve akademisyenlere "Bilim Merkezi ve Teknoloji Üssü Türkiye" konulu konferans verdi.

Özlü, bilim ile teknoloji, teknoloji ile sanayi arasındaki bağı anlatmak için ağaç örneği modelinden söz etti. "Bilim toprak gibidir. Ağaca da teknoloji, meyvesine de sanayi diyoruz." şeklinde konuşan Özlü; bilgi üreten üniversiteler, teknoloji üreten teknoparklar ve ürün üreten sanayi arasında kuvvetli bir bağ kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Ürün üretmenin maksimum yüzde 20 getirisi olduğunu söyleyen Özlü, teknoloji üretmede ise ölçülemeyecek kadar yüksek oranda fayda bulunduğunu dillendirerek Türkiye'nin teknoloji üretmekten başka çaresi olmadığının altını çizdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İlim tetkikle olur, tercümeyle olmaz" sözünü örnek gösteren Dr. Özlü, ülkemizin orta teknoloji değil, ileri teknoloji ürünleri üretmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkemizin ihracatında yüksek katma değerli ürünlerin oranının yüzde 4 seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Özlü, bu oranının Kore'de yüzde 27, Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasında ise yüzde 20 olduğuna dikkat çekerek gençlerin ileri teknoloji ürünleri üretmeye odaklanmasının önemi üzerinde durdu.

Endüstri 4.0'ın gelecek 10 yılda ekonomik boyutunun 100 trilyon dolar olacağını söyleyen Özlü, ülkemizin bu paydan 1 trilyon dolar gelir elde edebilmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bakanlık döneminde Dijital Dönüşüm Platformu kurduklarını dile getiren Özlü, konuşmasının devamında öğrencilerimizin sorularını cevaplandırarak interaktif bir şekilde konferansını sonlandırdı.

Konferansın bitiminde Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk'ye plaket takdim edildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda ki programın ardından Düzce Üniversitesi öğrencileri ile öğle yemeği yiyen Özlü, öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Politika
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