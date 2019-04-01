Özlü'den Örnek Davranış
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü tebrik için kendisine çiçek göndereceklere seslendi.
DÜZCE(İHA) – Düzce
Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü
tebrik için kendisine çiçek göndereceklere seslendi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı olan Dr. Faruk Özlü, kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlere seslenerek "Belediye Başkanı seçilmem nedeniyle, şahsıma ve belediyemize çiçek göndermek isteyenler olabilir. Sizlerden isteğim; çiçek göndermek yerine Türkiye
Gençlik Vakfına (TÜGVA) Kızılay
ya da Yeşilay
'a bağışta bulunmanızdır. Düzceli hemşerilerime ve kamuoyumuza en içten saygılarımla" dedi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
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