Son Dakika Haberleri: Özlü'den Örnek Davranış

Özlü'den Örnek Davranış

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü tebrik için kendisine çiçek göndereceklere seslendi.

Özlü'den Örnek Davranış, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü tebrik için kendisine çiçek göndereceklere seslendi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Düzce Belediye Başkanı olan Dr. Faruk Özlü, kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlere seslenerek "Belediye Başkanı seçilmem nedeniyle, şahsıma ve belediyemize çiçek göndermek isteyenler olabilir. Sizlerden isteğim; çiçek göndermek yerine Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) Kızılay ya da Yeşilay'a bağışta bulunmanızdır. Düzceli hemşerilerime ve kamuoyumuza en içten saygılarımla" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:41 Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Düzce, Güncel
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