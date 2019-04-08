Özlü'den Yeni Başkanlara Tebrik Telefonu
1 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'nin ilçe ve belde belediye başkanlarını tek tek arayarak yeni görevlerinde başarılar diledi.
Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
, Düzce'nin ilçe ve belde belediye başkanlarını tek tek arayarak yeni görevlerinde başarılar diledi.
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından mazbatasını alarak göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanlarını telefonla arayarak yeni görevlerinde başarılar diledi. Yoğun geçen seçim maratonunun geride kaldığını söyleyen Başkan Özlü yaptığı açıklamada "Yerel seçimlerin arından Düzce'de AK Parti
ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP
'den belediye başkanları göreve geldi. Merkez
belediye başkanı olarak hepsini telefonla aradım ve yeni görevlerinde başarılar diledim. Şunu belirtmeliyim ki Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
'ın rehberliğinde Cumhur İttifakının sorumluluğu çerçevesinde hareket edeceğiz. Birbirimizi rakip olarak görmekten sıyrılarak yalnızca başarı odaklı, Düzce'nin, Düzcelinin menfaatine çalışmaya gayret edeceğiz. Birbirimize destek olmak için, çalışmalarımızı eksiksiz yürütmek için yan yana omuz omuza çalışacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:13 Kaynak: İHA
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