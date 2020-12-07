Özlü: "Dünyadan bihaber bu muhalif anlayışa çok yazık" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Arifiye Tank Palet fabrikası ile ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li vekillerin konuşmasına ithafen bir açıklama yayınladı. Başkan Özlü, "Savunma sanayi müsteşarlığında görev yapmış, bir savunma sanayi uzmanı olarak bu konuşmayı çok yadırgadım. Dünyadan bihaber bu muhalif anlayışa çok yazık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li vekiller Sakarya'da bulunan Arifiye Tank Palet Fabrikası ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından 25 yıl savunma sanayi müsteşarlığında görev alan, savunma sanayi konusunda uzman, 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü açıklamalarda bulundu.

Özlü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir CHP Milletvekilinin Arifiye Tank Palet Fabrikası ile ilgili konuşması büyük bir cehalet örneğidir. Çeyrek asır Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda görev yapmış bir savunma sanayi uzmanı olarak bu konuşmayı çok yadırgadım. Türkiye'nin yöneldiği ve hayata geçirdiği bu işletme yönetimini 'Government Owned Company Operated', kısa adı (GOCO) ile bütün dünya bilir. İngiltere 1990-2000'li yıllarda bütün askeri bakım onarım tesislerinin işletme hakkını 25 yıl süreyle bu yöntemle özel sektöre devretti. Yani mülkiyeti devlette, işletmesi özel sektörde. Soğuk savaş sonrası bütün gelişmiş ülkeler 'akıllı tedarik' yöntemleri geliştirdiler. Dünyadan bihaber bu muhalif anlayışa çok yazık" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE