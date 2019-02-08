Son Dakika Haberleri: Özlü "Düzcespor A.ş Kurulacak"

Özlü "Düzcespor A.ş Kurulacak"

1 saat önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Düzcespor Store'yi ziyaret etti.

Özlü
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Düzcespor Store'yi ziyaret etti. Özlü, Düzcespor için önemli projeleri olduğunu söyleyerek "Düzcespor için bir şirket kuracağız.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti yönetimi Düzcespor'a katkı sağlamak için 10 Şubat Pazar günü 18 Temmuz Stadı'nda seyircisiz oynanacak karşılaşma nedeniyle satışa sunulan Hatıra Biletlerinden aldı. Özlü, mağazadan alışveriş yapmayı da ihmal etmezken basın mensuplarına Düzcespor atkısı hediye etti.

Özlü, burada yaptığı açıklama da "Düzcespor başarılı bir takım ve güzel işler yapıyor. Bugün Düzcespor'a destek olmak için AK Parti teşkilatı olarak Düzcespor Store'u ziyaret ederek alışveriş yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah Düzcespor için güzel işler yapacağız. Düzcespor için bir şirket kuracağız. Düzcespor A.Ş. olarak bütün giderleri bilanço hesabı gibi kayıt altında olacak. Belediye olarak sadece Düzcespor'un alt yapı imkanlarını geliştireceğiz. Düzcespor'un yönetimi Düzce Belediyesi'nden ayrı olarak düşünülecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Düzcespor ile ilgili olarak alt yapı vereceğiz. Ama yönetiminde Belediye olmayacak. Türkiye deki büyük kulüpler nasıl yapıyorlarsa bizde onlar gibi yapacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Mustafa Varank, Hükümet, Düzce, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve CHP'de 2 İsim Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi AK Parti'nin Van Adayı Necdet Takva, Camide Seçim Çalışması Yaptı

AK Parti Başkan Adayı, Tepki Çeken Seçim Aracıyla İlgili İlk İlk Kez Konuştu Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:23:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özlü "Düzcespor A.ş Kurulacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]