Özlü evde kaldı

DÜZCE (İHA) – 65. Dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kendi evinden Düzcelilere seslendi. Özlü, "Sokağa çıkmayalım. Kitap okuyup belgesel izleyelim" çağrısında bulundu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok tedbir ülke genelinde alınıyor. Düzce'de de tüm noktalarda İl Pandemi Kurulu ve Düzce Belediyesi tarafından tedbirler alınırken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de evinden vatandaşlara seslendi.



Başkan Özlü yaptığı çağrıda "Sevgili Düzceli kardeşlerim Korona virüs denilen bir mikrop yüzünden zor günler yaşıyoruz. Devletimiz bu konuda her türlü tedbiri aldı. Bizlerde devletimize yardımcı olalım. Bu süreçte sokağa çıkmayalım. Evde kalalım. Kitap okuyalım. Dergi okuyalım, makale okuyalım. Belgesel ve film izleyelim. Ama lütfen evde kalalım" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE