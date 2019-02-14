Özlü, "Gönülden Çalışarak, Birlikte Başaracağız"
39 dakika önce
AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlar kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Başiskele İlçe SKM Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Yeniköy Hanlı Pazarı ziyaret etti, hem pazarcı esnafı ile bir araya geldi hem de alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafının ve vatandaşların taleplerini tek tek not alan Özlü, "Sizlerin düşünceleri, talepleri ve önerileri bizlere yol gösterecek" dedi.
EVİNE ALIŞVERİŞ YAPTI
Pazar esnafının sorunlarını dinleyen ve önerilerini alan Özlü, esnafa kolaylıklar diledi. Pazardan evine alışveriş de yapan Yasin Özlü, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Pazarcı esnafını diğer esnaflardan hiçbir şekilde ayırmayacaklarını vurgulayan Özlü, "Başiskelemizdeki modern pazar yerlerimiz bunun bir göstergesi. Şartların daha da iyileştirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:27 Kaynak: Bültenler
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