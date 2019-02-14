Son Dakika Haberleri: Özlü, "Gönülden Çalışarak, Birlikte Başaracağız"

Özlü, "Gönülden Çalışarak, Birlikte Başaracağız"

39 dakika önce

AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan programlar kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Özlü,

AK Parti Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, Başiskele İlçe SKM Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Yeniköy Hanlı Pazarı ziyaret etti, hem pazarcı esnafı ile bir araya geldi hem de alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazarcı esnafının ve vatandaşların taleplerini tek tek not alan Özlü, "Sizlerin düşünceleri, talepleri ve önerileri bizlere yol gösterecek" dedi.

EVİNE ALIŞVERİŞ YAPTI

Pazar esnafının sorunlarını dinleyen ve önerilerini alan Özlü, esnafa kolaylıklar diledi. Pazardan evine alışveriş de yapan Yasin Özlü, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. Pazarcı esnafını diğer esnaflardan hiçbir şekilde ayırmayacaklarını vurgulayan Özlü, "Başiskelemizdeki modern pazar yerlerimiz bunun bir göstergesi. Şartların daha da iyileştirilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:27 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:06:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özlü, "Gönülden Çalışarak, Birlikte Başaracağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]