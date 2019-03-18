Son Dakika Haberleri: Özlü, Kuru Ekmek ve Hoşaf Dağıttı

Özlü, Kuru Ekmek ve Hoşaf Dağıttı

16 dakika önce

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 18 Mart Çanakkale zaferi sebebiyle vatandaşlara kuru ekmek ve hoşaf dağıtımı yaptı.

Özlü, Kuru Ekmek ve Hoşaf Dağıttı, System.String[]
65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü 18 Mart Çanakkale zaferi sebebiyle vatandaşlara kuru ekmek ve hoşaf dağıtımı yaptı.

18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü dolayısı ile 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü Düzce Anıt Park Meydanı'nda vatandaşlara kuru ekmek ve hoşaf dağıtımı yaptı.

Özlü, Çanakkale Zaferinin Türk Milletinin kahramanlık destanı olduğunu söyleyerek "Bugün 18 Mart Çanakkale zaferini anmak için Çanakkale savaşlarında şehit olmuş ecdadımızın bir öğün yemeği olan üzüm hoşafı ve kuru ekmeği halkımıza dağıttık.

Çanakkale Deniz Zaferi 1. Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk Milletinin kahramanlık destanıdır. İstiklal ve İstikbalimiz konusundaki kararlılığımızın bir kez daha teyit edildiği Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:44 Kaynak: İHA

Politika
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