Özlü, Mazbatasını Alarak Belediye Başkanlığı Makamına Oturdu

Yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkanı seçilen Dr. Faruk Özlü , mazbatasını almasının ardından görevi Dursun Ay'dan devraldı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti 'den seçimlere giren ve belediye başkanı seçilen 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Adliyesi 'nde yapılan törenle mazbatasını aldı. Mazbatasını Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Halil Okan Şimşek'in elinden alan Özlü, törenin ardından Düzce Belediyesine geçerek görevi eski başkan Dursun Ay'dan devraldı. Dursun Ay, 1,5 yıl görev yaptığı belediye başkanlığı makamını Dr. Faruk Özlü'ye gönül rahatlığı ile verdiğini belirterek, "31 Mart'ta yapılan seçimde belediye başkan adayımız Dr. Faruk Özlü, seçimleri kazanarak mazbatasını almaya ve belediye başkanı olmaya hak kazandı. Ben de 1,5 yıldır belediye başkanlığı görevini yapmaktaym. Kendisine gönül rahatlığı ile belediye başkanlığı mührünü vereceğim. Kendisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.Özlü ise, Düzceli'nin istediği, uygun gördüğü, onayladığı her proje için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Şeffaflık vurgusu da yapan Özlü, "Hiçbir işi oldu bittiye getirmeyeceğiz" dedi. Özlü, verilen emaneti koruyacağına ve herkesin başkanı olacağına söz verdi."Bu güvenin göstergesi"Teşkilat mensuplarına, 18 aydır görev yapan Dursun Ay ve ekibi ile ailesine desteklerinden ötürü teşekkür eden Özlü, aldıkları mazbatanın Düzceli'nin AK Parti'ye duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Özlü, "Ben ve arkadaşlarım, bu büyük güvene ve desteğe layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Düzce Belediyesi tüm Türkiye 'ye örnek gösterilen hizmetlere imza atacak. Projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.Yöneticilik ve belediyecilik anlayışının temelinde vatandaş memnuniyeti olduğunun altını çizen Özlü, "Belediyenin tüm faaliyetleri, tüm icraatları açık ve şeffaf olacak. Gri alan olmayacak, her şey şeffaf olacak. Düzce hepimizindir. Bu nedenle bütün kararlarımızı vatandaşlarımıza sorarak alacağız. Ortak akılla hareket edeceğiz. Düzceli'nin istediği, uygun gördüğü, onayladığı her proje için gece gündüz çalışacağız" dedi.Günü kurtarmak için değil, geleceğin Düzce'sini inşa etmek için çalışacaklarını vurgulayan Özlü, "Belediyemizi mali disiplin ilkelerinden taviz vermeden yöneteceğiz. Gelir artırıcı projelerin yanı sıra, sosyal belediyeciliğin de en güzel örneklerini vereceğiz. Biz yaptık oldu mantığı, belediyeden içeri giremeyecek. Hiçbir işi oldubittiye getirmeyeceğiz. Sabah evinden çıkan her Düzceli, belediye hizmetlerimizin kalitesini ve farkını hissedecek" ifadelerini kullandı."Herkesin başkanı olacağım"Düzce'yi sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjisini ortaya koyacağını ifade eden Özlü, "Bana verilen emaneti en doğru biçimde koruyacağıma, Düzce Belediyesinin herkesin belediyesi, Faruk Özlü'nün herkesin belediye başkanı olacağına söz veriyorum" dedi.Konuşmaların ardından törene katılanlar yeni Başkan Faruk Özlü'yü tebrik etti.