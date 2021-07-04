Özlü Tüm Ekipleri Akçakoca İçin Seferber Etti - Son Dakika

ÖZLÜ TÜM EKİPLERİ AKÇAKOCA İÇİN SEFERBER ETTİ Düzce Belediyesi yoğun sağanak yağıştan en çok etkilenen ve bir çok noktada taşkınların meydana geldiği Akçakoca'yı yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla Düzce Belediyesinin tüm imkanları Akçakoca için seferber edildi. Başkan Özlü de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti.

Düzce Belediyesi, il genelinde yaşanan sağanak yağışın en çok etkilediği Akçakoca'daki derelerin taşması sonucu oluşan zararı en aza indirgemek için tüm ekipleri ilçeye yönlendirdi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de taşkının meydana geldiği Akçakoca'ya giderek çalışmaları yakından takip etti.

BALIKADAMLAR DA HAZIR BULUNDU

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2 ekskavatör, 4 iş makinesi, 4 motopomp, 1 vidanjör, 4 pikap ve 15 personel ile Akçakoca'daki çalışmalarda yer alırken 10 kişilik balıkadam ve arama kurtarma ekibiyle Düzce İtfaiyesi de ilçede hazır bulunuyor.

EKİPLER NÖBET TUTACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sel felaketinin devam ettiği ilin en büyük ilçesi olan Akçakoca'ya giderek kriz merkezini ve ilçe belediye başkanı Okan Yanmaz ile görüştü. Sel felaketi haberlerinin gelmesinin ardından tüm ekipleri Akçakoca'ya yönlendirdiğini açıklayan Başkan Özlü, " Düzce Belediyesinin personellerini, araç, ekipmanlarını ve birim müdürlerimizi Akçakoca'ya yönlendirdik. İtfaiye, Su İşleri, Fen İşlerimiz ekiplerimiz ile birlikte buradayız. Bu gece de yağmur bekleniyor, inşallah olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmayız. Akçakoca Belediye Başkanımız Okan Yanmaz kardeşim ile beraberiz. Akçakoca ile beraberiz. " şeklinde konuştu.

Ülkemizin afet konusunda oldukça duyarlı ve deneyimli olduğunun altını çizen Özlü, "İki sene önce de bir sel felaketi yaşamıştık. Devlet bütün gücüyle oradaydı. Türkiye Cumhuriyeti devleti afet konularında son derece deneyimli ve son derece donanımlıdır. Sel ve taşkınlardan etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerinde bulundu.