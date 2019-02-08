Son Dakika Haberleri: Özlü, Yeni Sanayi Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

Özlü, Yeni Sanayi Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, sanayi esnafını ziyaret etti 31 Martta yapılacak olan seçimler için destek istedi.

Özlü, Yeni Sanayi Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, sanayi esnafını ziyaret etti 31 Martta yapılacak olan seçimler için destek istedi.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Yeni Sanayi esnafını ziyaret eden Özlü, kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade ederek "Çok sıcak bir ilgile karşılaştık. Esnafımıza kucaklaşıyoruz, hal hatır soruyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Güzel bir atmosfer var, partimize ve şahsımıza güzel bir teveccüh var" dedi.

23 Şubatta açıklayacağı projelerden ipuçları veren Özlü, Katı Atık Entegre tesisi ile Düzce'de çöp sorununun bir daha açılmamak üzere kapanacağını, tesise giren çöplerin organik gübre, enerji ve kuma dönüştürüleceğini söyledi. Düzce'ye çok büyük bir Millet Bahçesi yapılacağını söyleyen Özlü, proje yerini 23 Şubatta açıklayacağını belirtti.

"23 Şubatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor"

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "23 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın katılımı ile projelerimizi açıklayacağız. Belli bir strateji ve planlama dahilinde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti'nin en güzel projeleri Düzce'de olacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:27 Kaynak: İHA

Faruk Özlü, belediye başkan adayı, Düzce, Politika
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