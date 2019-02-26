Son Dakika Haberleri: Özlüce Tan Satranç Şampiyonu Oldu

Özlüce Tan Satranç Şampiyonu Oldu

42 dakika önce

Özlüce Tan Okulları satranç takımı küçük kızlar kategorisinde Bursa Şampiyonu oldu.

Özlüce Tan Satranç Şampiyonu Oldu, System.String[]
Özlüce Tan Okulları satranç takımı küçük kızlar kategorisinde Bursa Şampiyonu oldu.

Bursa Okul Sporları Şampiyonası Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde büyük heyecana sahne oldu. Özlüce Tan Okulları'nın kızlar kategorisinde yarışan takımı ise şampiyonluk madalyasını almaya hak kazandı.

Tan Kurucularından Ergin Kayan, Mehmet Fehmi Özuslu ve kurucu temsilcisi Erten Kayan, başarıda emeği olan beden eğitimi öğretmenleriyle satranç şampiyonu olan öğrencileri tebrik ettiler. Erten Kayan, spora ve sporcuya her zaman destek olacaklarını ifade ederek, "Satranç şampiyonu olan ekibimizi kutluyorum" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:45 Kaynak: İHA

Bursa, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yerli Adriana Lima, Yasak Elma Dizisine Dahil Oldu Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

Erzurumsporlu Futbolcunun Kız Arkadaşının Ölmediği Ortaya Çıktı Gelir Vergisi Beyanname Verme Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 15:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özlüce Tan Satranç Şampiyonu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]