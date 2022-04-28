Özman: "Şu anda altın almak mantıklı" - Son Dakika
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Özman: "Şu anda altın almak mantıklı"

28.04.2022 15:08
Özman: "Şu anda altın almak mantıklı"

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarının düştüğü bu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin peyderpey altın alabileceğini söyledi.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarının düştüğü bu günlerde yatırım yapmak isteyenlerin peyderpey altın alabileceğini söyledi.

Dünya ve Türkiye piyasalarında altının fiyatı düştü. Yakın zamana kadar bin TL'ye ulaşan altının gram fiyatı bugün itibari ile 905 TL'ye kadar geriledi. Başkan Salih Özman, altının ONS fiyatının da 1900 dolardan geriye doğru geldiğini ifade ederek, şu anda altına yatırım yapılabileceğini dile getirdi.

Altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendiren Salih Özman, "Altın fiyatlarının düşeceği beklenen bir gelişmeydi. Fiyatların geri çekilmesini 2-3 ay etkileyen olay ise Ukrayna- Rusya Savaşı oldu. Altının ONS fiyatının 1900 dolar üstüne çıkmasını gerektirecek çok önemli bir sebep kalmadı. Şu anda altının ONS'u 1880 dolar seviyelerinde dolaşıyor. Altının fiyatının düşmesinde FED'in aldığı kararlar etkili oldu. FED, pandemi döneminde hem bütçe genişlemesi hem de faiz indirimi uygulamıştı. ABD doları dünyada çok bulununca altın fiyatları o dönemde artış göstermişti. Pandemi dünya gündeminden ayrılıyor. FED'de bütçe daraltmasına gideceğini ve faiz arttıracağını belirtti. Piyasadan dolarlar toplanınca da ABD dolarının değeri arttı, altında fiyat düşüşü yaşandı" dedi.

"ŞU ANDA ALTIN ALMAK MANTIKLI"

Altın almak için uygun zaman olduğuna değinen Özman, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de altın fiyatları düştü. Elinde altını olanlar çok endişe etmesin. Bizim gibi dövize ihtiyacı olan bir ülkede altın fiyatları çok düşmeyecektir. Altının gramının bin TL'ye görmesi, savaş esnasında kısa süreli yükselişlerdi. Bugünkü fiyatlar korkulacak fiyatlar değil. Bu fiyatlar altın almak için uygundur. Elinizde 100 bin TL'niz varsa 20 bin liralık dilimler halinde bekleyerek belli aralıklarda altına yatırım yapabilirsiniz. ONS, enflasyona bağlı olarak daha fazla düşmez. O yüzden şu anda altın almak mantıklı. Bu günleri fırsat görüp, peyderpey yatırım yapılabilir. Elinizdeki parayı bir anda yatırmayın, düşüşleri de bir fırsat olarak görün diye bakıyorum" diye konuştu.

Şu anda 22 ayar bilezik 880, çeyrek altın 1512, yarım altın 3024, tam altın 6198 ve gram altında 905 TL'den alıcı buluyor.

(Erdi Demür-İHA)

Özman: Şu anda altın almak mantıklı
Özman: Şu anda altın almak mantıklı

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Türk Lirası, Yatırım, Samsun, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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