Son Dakika Haberleri: Özmetal, Esab’ın TIR’ı ile kaynak eğitimi veriyor
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Özmetal, Esab’ın TIR’ı ile kaynak eğitimi veriyor

25 dakika önce

Kaynak sektörünün dünyadaki en büyük markalarından biri olan ESAB'ın Avrupa'dan gelen tanıtım ve eğitim TIR'ı Ege ve Marmara Bölgelerindeki sanayicilere yönelik iki haftalık programına Özmetal'in öncülüğünde İzmir'den başladı.

Özmetal, Esab’ın TIR’ı ile kaynak eğitimi veriyor, System.String[]

Kaynak sektörünün dünyadaki en büyük markalarından biri olan ESAB'ın Avrupa'dan gelen tanıtım ve eğitim TIR'ı Ege ve Marmara Bölgelerindeki sanayicilere yönelik iki haftalık programına Özmetal'in öncülüğünde İzmir'den başladı.

Avrupa, İzmir, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:45 
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