Özmetal, Esab’ın TIR’ı ile kaynak eğitimi veriyor

Kaynak sektörünün dünyadaki en büyük markalarından biri olan ESAB'ın Avrupa'dan gelen tanıtım ve eğitim TIR'ı Ege ve Marmara Bölgelerindeki sanayicilere yönelik iki haftalık programına Özmetal'in öncülüğünde İzmir'den başladı.