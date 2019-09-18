Özmetal, Esab’ın TIR’ı ile kaynak eğitimi veriyor
25 dakika önce
Kaynak sektörünün dünyadaki en büyük markalarından biri olan ESAB'ın Avrupa'dan gelen tanıtım ve eğitim TIR'ı Ege ve Marmara Bölgelerindeki sanayicilere yönelik iki haftalık programına Özmetal'in öncülüğünde İzmir'den başladı.
Kaynak sektörünün dünyadaki en büyük markalarından biri olan ESAB'ın Avrupa'dan gelen tanıtım ve eğitim TIR'ı Ege ve Marmara Bölgelerindeki sanayicilere yönelik iki haftalık programına Özmetal'in öncülüğünde İzmir'den başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:45
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