Öznur Çalık'dan, FKA'ya ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Fırat Kalkınma Ajansı'nı (FKA) ziyaret etti.

AK Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kalkınma ajanslarının temel amacının bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Çalık, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkınma Ajansı 10 yaşında. 10 yıldan beri de bölgenin kalkınması için Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl illerinin kalkınması için çaba ve çalışma yürütüyorlar. Ajansların kurulması ile özellikle bölgemizin hangi alanda nasıl değişeceğini yön, yöntem ve planlama konusunda çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Malatya'mızda kalkınma ajansımızın yürütmüş olduğu birçok proje Malatya için hayati öneme halis. Bunlar içerisinde özellikle cazibe illeri arasına giren 23 il arasında olan Malatya'nın çok önemli yatırımları bölgemize aldığını biliyoruz."

Çalık, Malatya'nın stratejik bir plana ihtiyacı olduğunu aktararak, "Sayın Valimiz ile yapmış olduğumuz görüşme ile Fırat Kalkınma Ajansı'mız Malatya'nın stratejik planını çalışıyor." ifadelerini kullandı,

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.