Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü - Son Dakika

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü

6 saat önce

SİİRT'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Öznur, çamaşır asarken 9'uncu kattan düşerek öldü, System.String[]
SİİRT'te, 9'uncu kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybederek düşen Öznür Olgaç (18), yaşamını yitirdi.

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 9'uncu katında oturan Olgaç ailesinin kızları Öznür Olgaç, iddiaya göre gece saatlerinde balkonda çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Olgaç, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Olgaç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, hastanedeki yakınları sinir krizi geçirdi.


- Siirt
Bahçelievler Mahallesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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