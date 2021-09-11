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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

11.09.2021 20:03
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklikMiralem Pjanic 11'deMontero ve Can Bozdoğan kulübedeNecip Uysal bu kez stoperTürk oyuncu tercihleri bu kez savunmadanSiyah beyazlılarda 4 eksikVodafone Park'ta özel misafirlerYeni Malatyaspor'da 2 değişiklikDuygun Yarsuvat ve Recep Mamur unutulmadıOlgucan KALKAN /...

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Miralem Pjanic 11'de

Montero ve Can Bozdoğan kulübedeNecip Uysal bu kez stoperTürk oyuncu tercihleri bu kez savunmadanSiyah beyazlılarda 4 eksikVodafone Park'ta özel misafirlerYeni Malatyaspor'da 2 değişiklikDuygun Yarsuvat ve Recep Mamur unutulmadı

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 3'üncü haftasında iç sahada 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek Yeni Malatyaspor maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, savunmada Welinton'un yerine Necip Uysal, orta alanda kırmızı kart cezalısı Salih Uçan'ın yerine yeni transfer Miralem Pjanic, sol kanatta ise Larin'in yerine Kevin N'Koudou'ya 11'de görev verdi.Kaleyi bu sezon geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Necip Uysal, Vida ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'dan vazgeçmeyen Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise N'Koudou'yu sahaya sürdü. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.MİRALEM PJANİC 11'DESiyah beyazlı ekibin yeni transferi Miralem Pjanic, yeni takımıyla ilk maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıktı. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı son isim olan Bosna Hersekli yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor maçına 11'de başladı. Milli takımda göre yapması nedeniyle Beşiktaş ile ilk antrenmanına dün çıkan Bosnalı orta saha 11'de görev aldı. Siyah beyazlı taraftarlar da yeni transferlerine maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu.MONTERO VE CAN BOZDOĞAN KULÜBEDESiyah beyazlı ekibin yeni transferleri Can Bozdoğan ve Francisco Montero, Yeni Malatyaspor maçına yedek kulübesinde başladı. Schalke 04'ten kiralık olarak kadroya dahil edilen Can Bozdoğan ve Atletico Madrid'den bu kez bonservisiyle transfer edilen Francisco Montero, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.NECİP BU KEZ STOPERDESiyah beyazlı ekipte, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde kadrodaki 3'üncü Türk oyuncunu kim olacağı büyük merak konusu olmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor bu tercihini Necip Uysal'dan yana kullandı. Necip Uysal, Yeni Malatyaspor karşısında savunmada Domagoj Vida'nın partnerliğini üstlendi. Milli ara öncesinde oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Necip Uysal, önce orta alanda görev yapmış, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından karşılaşmayı sol bek mevkiinde tamamlamıştı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçta da stoperde görev aldı.TÜRK OYUNCU TERCİHLERİ BU KEZ SAVUNMADAN Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 Türk oyuncunun 2'sini savunmadan tercih etti. Sol bek Rıdvan Yılmaz görev alırken, Necip Uysal da savunmanın ortasında forma giydi. Yalçın daha önceki lig maçlarında tercihlerini orta alanda Salih Uçan ve hücum hattında Kenan Karaman'dan yana kullanmıştı.SİYAH BEYAZLILARDA 4 EKSİKBeşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Kart cezalısı Salih Uçan'ın yanı sıra yeni transferlerden Umut Meraş sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Kanada Milli Takımı'nda görev yapan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de kamptan geç dönmeleri nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.VODAFONE PARK'TA ÖZEL MİSAFİRLERÖte yandan siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçında özel misafirleri konuk etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları tribündeki yerlerini aldı. Makaralı yay w1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ve bronz madalya kazanan Bahattin Hekimoğlu ile makaralı yay karışık takımında gümüş madalya kazanan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz'a mücadele öncesinde forma hediye edildi.YENİ MALATYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİKYeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 2-0 kazanılan Gaziantep FK maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek Beşiktaş maçında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Mallan'ın yerine Ndong, Tetteh'in yerine ise Kubilay Kanatsızkuş'u 11'de görevlendirdi. Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şu şekilde: Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Ndong, Aabid, Nshimirimana, Haddadi, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş.DUYGUN YARSUVAT VE RECEP MAMUR UNUTULMADI

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Mücadele öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.


Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Can Bozdoğan, Recep Mamur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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