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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

12.09.2021 12:08

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından (3)Olgucan KALKAN / - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından (3)

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz mücadeleyi değerlendirdi. Takımının performansından memnun olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli iç sahada fire vermek istemiyoruz. Uzun bir maraton, henüz başındayız ama iç sahadaki maçları kazanmak istiyoruz. milli maç dönüşleri zor oluyor. Bazı oyuncularımız çok uzak yollardan geliyor. Atiba gibi Larin gibi geç gelenler de oldu. Bazıları milli takımda oynamadı ve moraller de bozuluyor tabii, toparlamak kolay olmuyor haliyle. Ama kazandığımız için mutluyuz, artık bütün konsantremiz çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı" şeklinde konuştu.

"ALDIĞIMIZ OYUNCULAR GÜZEL BİR UYUM YAKALIYOR"

Pjanic'in performansını da değerlendiren Yalçın, "Doğal olarak alışma süreci var. Kolay değil başka takımdan başka bir şehre ve kadroya geliyor. Ama yabancı olduğu işi yapmıyor, futbol oynuyor, alışır. Bugün de kalitesini görmüşsünüzdür. Çok kaliteli ve akıllı bir ayak. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Batshuayi de öyle tabii. Alex'in sakatlığı bizi üzdü, hangi bölümde oynatalım diye konuştuk ilk bölümü istedi ama sakatlığı nüksetti, umarım bir sorun olmaz onun için. Aldığımız oyuncular güzel bir uyum yakalıyor" dedi.

"CAN ZAMANLA BİZE ALIŞACAK"

Can Bozdoğan hakkında konuşan Yalçın, "Genç bir kardeşimiz Can, Almanya'da büyümüş fizik olarak iyi, oyunsal anlamda da alışacak zamanla. Biz onu kullana kullana seviyesini yükseltmek istiyoruz. Umarım ileride onu da kullanacağız, değerlendireceğiz. Umarım o da ona verdiğimiz şansı iyi kullanır" ifadelerini kullandı.

Sahada oynadıkları oyunla ilgili konuşan Yalçın, "Kendi sahamızda oynuyoruz, önde agresif başlamamız gerekiyor ki oyun mantalitemiz bu skoru erken aldığımızda oyun da normale dönüyor. Tabii arka arkaya sakatlık geldi, iki kez üst üste mecburi sakatlık oldu, oyuncuları da çarşambaya kadar dinlendirmek istiyoruz. Tabii bu oyunun gidişatıyla ilgili değişiyor. Oyunu bölümlere bölmek gerekiyor, arada baskılı oyunlar izleyebiliriz ama bu da tamamen skorla ve oyunun gidişatıyla ilgili bir durum" dedi.

"ZEMİN GAYET İYİYDİ"

Stadın zeminini değerlendiren Yalçın, "Zemin bence gayet iyiydi, ufak tefek aksilikler oluyor tabii. Milli maçta zemini biz de çok beğenmemiştik ama yeni yapıldığı için oturması zaman alacak bazen top falan sekiyor ama zemini çok da konuşmamak lazım, belki çok iyi değil ama kötü de değil, oturacak zamanla" şeklinde konuştu.

Ligin ilk 4 maçında sergiledikleri savunma performansıyla ilgili olarak ise Sergen Yalçın, "4 maç oynadık. Gol yemedik evet ama işin savunma boyutu bizim için çok değerli. Önde oynadığımız için savunmayı da önde yapıyoruz. Üçüncü bölgede savunma da yapıyoruz, aslında biz oradan çıkabilirlerse üzerimize gelebiliyorlar. Bir sürü takım var bunu yapan ama bunu doğru yapmadığında da gol yiyebiliyorsun. Çok güzel bir oyun oldu bence pozisyon vermedik. Sanırım 4 maçtır gol yemedik maçların çoğunda da pozisyon vermedik. Aslında kendimizi gittikçe geliştiriyoruz. Kaç gol atar Batshuayi bilmiyorum ama işi santrfor herhalde 15-20 gol atar bilemiyorum sezonun son kısmında yeniden konuşuruz bu konuyu" dedi.

"UMARIM ÜLKEMİZ VE BEŞİKTAŞ ADINA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü mücadele edecekleri Borussia Dortmund'un bugün oynadığı karşılaşmayı da izlediğini belirten Sergen Yalçın sözlerini şu şekilde noktaladı: "İzledik Dortmund maçını bugün. İyi bir takım, çok güzel futbol oynuyor, hızlı hücuma çıkan ama dönerken sıkıntı yaşayan bir takım iyi değerlendirmek lazım. Güçlü bir takım, Şampiyonlar Ligi'ne çok alışık bir takım. Biz kendi hazırlığımızı yapacağız, umarım ülkemiz ve Beşiktaş adına güzel bir başlangıç olur ve oyunsal anlamda bizi tatmin eder. Skor en son bakacağımız şey, önce oyun anlamında bizi tatmin etmesi gerekiyor."

İRFAN BUZ: BEŞİKTAŞ BİZDEN DAHA İYİ OYNADI

Beşiktaş'ın kendilerinden daha iyi oynadığını belirten İrfan Buz ise "Son iki mücadeleyi kazandık, bu maçın zor olacağını biliyorduk. Coşkulu bir Beşiktaş vardı, cevap vermek istedik ancak erken iki gol yedik, Beşiktaş'a cevap veremedik. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ancak bence ilk pozisyonda yüzde yüz penaltı var, verilmedi. Oynarsınız, oynamazsınız ama penaltıysa verirsiniz, sonra bakılır. Beşiktaş'ı tebrik ederim, bizden daha iyi oynadılar. Kendi analizlerimizi yapıp devam edeceğiz. Önemli oyuncularımız da dönecek inşallah, Tetteh mesela. Onlarla birlikte kendi sahamızda üç puanı almak istiyoruz haftaya" dedi.

"RİSK ALIP OYNATMAK ZORUNDASINIZ"

Ekonomik anlamda büyük takımların avantajlı olduğunu dile getiren Buz, "Ama onların konusu bu, biz kendi açımızdan kendi imkanlarımızla oyuncuları bularak onları monte etmek zorundayız. Mesela bugün son 15-20 dakika oynattığımız oyuncularımız var, hepsi genç. Haqi Osman var o da U19'da. Bunlar hep 2000'in üstünde oyuncular ama oyunu sürdürebilmek için risk alıp oynatmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ"

İrfan Buz sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ben her zaman söylüyorum; bir takımın 3'lü veya 5'li oynaması önemli. Biz geçen sene de bazı maçlarda üçlü oynadık, oyuncu yapımıza da uyuyor ama ben bu konuda esnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. İlla ki olacak diye bir şey yok ancak reaksiyon göstermek zorundayız. Ben takım savunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün yediğimiz golde mesela üçlü de kaçırabilirdik ancak Semih geç kaldı. Diğer pozisyonda da verkaçtan sonra oyuncularımızın devam etmesi gerekiyor ancak sistemde hata oldu. Sistemde hata olduğu zaman, biz de kendimizi geliştirmek zorundayız."

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor, Vodafone Park, Beşiktaş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


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