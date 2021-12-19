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SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

19.12.2021 16:20

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardındanRukiye MEYVECİ/RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktörlerler Hamza Hamzaoğlu ve Marius Sumudica açıklamalarda bulundu.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, '0-0 bitmesi gereken bir maçtı. Rakip takımın bize gol atmak için çok şansları olmadı. Direkten dönen bir topumuz var. Rize'nin birkaç şansı oldu ama çok temiz pozisyonlar değildi. Fark burada yedek kulübesindeki 5 oyuncuyla geldi ve yedek kulübesinden gelenlerle skoru yaptı. İlk değişikliğimi 85'inci dakikada yapabildim. Çünkü yedek kulübemde 6-7 oyuncu 20 yaşın altında. Tabi çok zor, daha tecrübeli oyunculara ihtiyacımız var. Bu saatten sonra da Malatya için de çok büyük bir kriz başladı' dedi.

"ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI VE BUNU DA ALDIK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da, 'Yine bir iç saha maçı, yine galibiyet. Bizim için sevindirici, en azından sahamızdaki güçlü oyunumuzu sürdürüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Bugün yine bazı arkadaşlarımız aramızda değildi. Her zaman söylüyoruz, biz bir takımız ve herkesin her zaman hazır olması lazım. Bugün Tarık ve Emir Han sahada görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum Önemli olan 3 puandı ve bunu da aldık. Tabi ki daha iyi olmamız gerekir, her geçen gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Bu işin gerçek kahramanları futbolcular, asıl övgüye onlar laikler. Taraftarlarımızın ısrarı ile sahada onları selamladım. Taraftarlarımıza da bize duydukları sevgi ve güvenden dolayı da teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika


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