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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

16.08.2021 22:52
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sel felaketinde ülkenin yaşadığı süreçte hayıtını kaybedenlerin yakınları ile bugün şehit olan 3 Mehmetçiğin yakınlarına baş sağlığı diledi.

ABDULLAH AVCI: TOPA SAHİP OLMADA BASİT TOP KAYIPLARI YAPTIKAvcı, rakiplerinin analizini yaptıklarını ifade ederek, "Geçen sene son 3-4 maçta 3'lü oynayan, buna geçiş yapan, hocalarının devam ettiği, hazırlık maçlarını o şekilde oynadıklarından, savunma ve hücumu rakibe göre çalıştık. Zemin dışardan yeni yapılmış görünse de iki taraf için sakatlanma riskinin çok fazla olduğu bir zeminde mücadele ettik. Topa sahip olmada basit top kayıpları yaptık" şeklinde konuştu."BAŞLANGIÇLAR ÇOK ÖNEMLİDİR"Oyunun başında skoru ellerine aldıklarını kaydeden Avcı, "Oyunu daha domine oynayabilirdik. Rakip özellikle kenar ortalarda çok etkili oluyordu, ilk gölü bundan yedik. Hücumda ne kadar iştahlı oynuyorsam, oyunun savunmayı da aynı iştahla oynamamız gerekiyor. Daha sezonun başı, takım savunmasıyla ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Bunlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Başlangıçlar çok önemlidir. Hem Avrupa kupasında tur atlamak hem lige böyle bir başlangıç yapmak hedeflere doğru gitmekte. Hem takımı beraber hareket etmesini, oyununu, Trabzonspor seyircinin içine katılımıyla  beraber savunmayı daha hızlı yapan, daha coşkulu oynayan anların desteğiyle beraber, hedeflere adım atmaya çalışan bir takım olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.İRFAN BUZ: TRANSFER ANLAMINDA EKSİKLERİMİZİ BİLİYORUZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, sezonun ilk müsabakasında 6,5 haftalık hazırlıktan sonra kendi sahalarında Trabzonspor'a karşı kazanmak istediklerini belirterek, "3 puanla başlamak istedik. Ancak oyunun gidişatı gerçekten bizim açımızdan çok kötüydü. 3'üncü dakikada yediğimiz bir gol iki kişinin arasından rakip, arkasından 11'inci dakikada ceza sahasının üzerinde yine bir bireysel hatadan ikinci golü yedik. Üçüncü golde de geçişte rakibimiz zaman zaman bunu profesyonelce yapıp, faul pozisyonu yapabilirsiniz. Bırakıyorsunuz üç oluyor. Üçün arkasından arkadaşlarım futbolcu kardeşlerimiz burada oyuna ortak olmak için elinden geleni yaptı. 3-1'i bulduk, aslında 3-2'yi de bulabiliyorduk onun akabinde ama dakika 42 4-1. 4-1 ile soyunma odasına girdik, bu kolay değil. Hazır bir Trabzospor vardı karşımızda. Aynı zamanda bireysel hata yapan bir Yeni Malatyaspor vardı. İçeri girdikten sonra tabi futbolcularımıza ikinci devrede karakter göstermek durumundasınız çünkü kolay değil, karşınızda rakipte please ayaklı vardı. Sonuçta 5-1 mağlup olduk. 5-1 olmasına rağmen şöyle bir şey söylemek istiyorum; tabii ki 5-1 kaybettikten sonra bunu değerlendirmek farklı oluyor ama inanın kendi sahamızda bu kadar pozisyonuna girerek golleri de atabilirdik. Sonuçta Trabzon haklı olarak kazandı, tebrik ediyorum ama ona rağmen çok gol pozisyonuna girdik. Biz kendimize baktığımızda eksiklerimiz ortada, belli. Kaybettik, şimdi buradan ders çıkararak önümüze bakacağız. Tabii ki bu konuda eksiklerimiz neler? Hem oyun anlamında eksiğimiz vardı, bireysel hatalardan kaynaklanan aynı zamanda tabii ki futbolcu anlamında, transfer anlamında bizim de burada eksiklerimizi biliyoruz. Yönetimimiz burada da çalışıyor. Futbolcuları transfer etmek durumundayız. Görüştüğümüz oyuncular var, inşallah onlarda katıldığı zaman çok daha farklı bir Yeni Malatyaspor olacağına kesinlikle inanıyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum" dedi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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