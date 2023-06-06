Öznur Kakillioğlu Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Öznur Kakillioğlu Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanı Seçildi

Öznur Kakillioğlu Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanı Seçildi

06.06.2023 17:00

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçim sonucunda, Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi Öznur Kakillioğlu, Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi. Kakillioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, çeşitli görevlerde bulunmuş ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 06.06.2023 tarihinde yapılan seçim sonucunda Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Öznur Kakillioğlu seçildi.

ÖZNUR KAKİLLİOĞLU KİMDİR?

19.01.1968 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Ankara Keçiören Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olmuştur. Ankara ve Antalya hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kakillioğlu; sırasıyla Tokat/ Zile, Mardin/ Savur, Aksaray/ Sarıyahşi Hâkimliği ve Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

İngilizce bilen Kakillioğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Kişisel Sağlık Verilerinin Hasta Mahremiyeti Çerçevesinde Korunması ve Mobil Sağlık Uygulamaları (E-Nabız ve HES Kodu)" konulu çalışmasıyla yüksek lisans yapmıştır.

Türkiye Adalet Akademisinde "Mülkiyet Hakkına Dayalı Tapu İptal-Tescil-El Atmanın Önlenmesi" derslerini vermektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Öznur Kakillioğlu,Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 06.06.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.

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Yargıtay, Güncel, Son Dakika

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