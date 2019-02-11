Özolgun Otomotiv'in 40. Onur Yılı

Kordon Otel'de düzenlenen Özolgun Otomotiv'in 40. yıl gecesi renkli görüntülere sahne oldu. 1978 yılında otomotiv sektörüne adım atan şirketin kurucusu Mehmet Tenekeci, "40 metrekarede 4 kişiyle başladığımız yolculuğumuzun 40 yılında yola 40 kişilik ekibimizle devam ediyoruz. İnsanın yolu doğruluk olunca yükü de ağır oluyor. Biz tüm zorluklara rağmen 40 yıl boyunca doğruluktan hiçbir zaman sapmadık" dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkan Vekili Ercan Korkmaz, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, Gafur Alişer, Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı'nın da katıldığı gecede konuklara seslenen Tenekeci "En büyük değerimiz sadece ama sadece çalışanlarımız oldu. Onların yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Birlikte büyüdük, birlikte başardık" diye konuştu. Mehmet Tenekeci, bayrağı ikinci kuşak olan oğlu Çağlar Tenekeci'ye devrederken, aynı başarının artarak devam etmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

KUŞAKTAN KUŞAĞA BAŞARI

Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci ise 40. yıl kutlamasının aynı zamanda babası Mehmet Tenekeci'nin başarısının da kutlaması olduğunu ifade ederek "İş hayatı zordur, otomotiv sektörü ise bilimin, mühendisliğin, alınterinin, fedakarlığın olduğu bir alan olarak daha da zordur. Bizim bir tek hedefimiz var. Nasıl ikinci kuşak olarak bayrağı ben teslim aldıysam, üçüncü kuşağa teslim etmenin gururunu da yaşamak istiyoruz. Yani sürdürülebilir ve kendini sürekli geliştiren bir yapıyla geleceğe koşmak istiyoruz" dedi.

EVLADINIZI MESLEK LİSESİNE GÖNDERİN

Otomotiv sektörünün ham maddesinin insan olduğunu söyleyen Tenekeci, "Sanayicinin en önemli sorunu nitelikle elaman açığıdır. Bugün meslek lisesi mezunu olan bir kişinin işsiz kalma şansı yok. Ailelere sesleniyoruz. Gelin evladınızı meslek liselerine gönderin. Onun hayatını ancak böyle garanti altına alabilirsiniz" dedi. Bu konuda Özolgun Otomotiv olarak bir çok proje yürüttüklerini hatırlatan Tenekeci, "Son dönemde meslek liselerinde okuyan gençlerimize 40'ın üzerinde iş imkanı yarattık. Bu şu demek. İş hazır, yeter ki evladınızı meslek lisesinde okutun, onun eğitimiyle yakından ilgilenin. Kendisini geliştirmesi için siz de elinizi taşın altına koyun. Böylece bizim gibi geleceğe güvenle bakın" dedi.

PLAKETLER ALKIŞLARLA VERİLDİ

Gecenin sonunda Mehmet Tenekeci 40. yıl onur plaketini oğlu Çağlar Tenekeci'nin elinden aldı.Özolgun Otomotiv'de 5, 10, 15, 20. yılını dolduran Vedat Mehmet Konuk, Engin Alkız, Mustafa Gönen, Mehmet Acar, Özden Erkek, Mustafa Kılınç, Ziya Öğrüce, Refik Tekin, Hikmet Akpınar, Nizamettin Kalkan plaketlerini alkışlarla aldı. 40. yıl pastasının kesildiği geceden konuklar müzikle eğlendi.