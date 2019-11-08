Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü
8 saat önce
Uzmanlar, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızdan çok doğal yollarla küçüldüğünü söylüyor.
Uzmanlar, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızdan çok doğal yollarla küçüldüğünü söylüyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:48
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