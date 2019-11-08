Son Dakika Haberleri: Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü
Son Dakika Dünya Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü

Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü

8 saat önce

Uzmanlar, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızdan çok doğal yollarla küçüldüğünü söylüyor.

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Uzmanlar, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızdan çok doğal yollarla küçüldüğünü söylüyor.View on euronews

Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:48 
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