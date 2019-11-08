Son Dakika Haberleri: Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü
Son Dakika Dünya Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü

Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü

8 saat önce

Uzmanlar, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızdan çok doğal yollarla küçüldüğünü söylüyor.

Ozon deliği insani çabalardan çok doğal yollarla küçüldü, System.String[]

Antarktika üzerindeki ozon deliği 1988'den bu yana en küçük seviyeye geriledi. Hatta kısa bir süre içerisinde tamamen kapanacağı söyleniyor. Ozon tabakasının, dünyayı UV ışınlarına karşı koruyan bir kalkan olduğunu düşünürsek bu haber hiç de fena değil.


Fakat uzmanlar sevinmek için erken olduğu konusunda uyardı. Çünkü onlara göre İklim krizinin gezegenimiz üzerindeki etkisi konusunda artan farkındalığa rağmen, iyice daralan Antarktika ozon deliğinin bizim çabalarımızla pek de ilgisi yok. Onlar, yerkürenin 20 kilometre yüksekliğinde yer alan ozon tabakasındaki küçülmeye neden olarak stratosferdeki sıcaklık seviyesinin artışını gösteriyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:58 
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