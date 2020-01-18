'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi

13 dakika önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

'Ozon'la yapılan aramada 7 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda  7 kilo esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi'nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.'nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Samsun
Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: DHA
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