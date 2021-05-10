Ozon Sauna ile vücudunuz yenilensin - Son Dakika

Ozon Sauna ile vücudunuz yenilensin

10.05.2021 15:16
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Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Ozon Sauna hakkında bilgi verdi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, Ozon Sauna hakkında bilgi verdi.

Ozon Sauna hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Tünerir Ozon sauna, sıcak kabin içerisinde deri yolu ile vücuda oksijen verilmesi yönteminden bahsetti. Terapinin, kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavi sürecinde desteklediğini belirten Uzm. Dr. Tünerir, "Bu yöntem hem sauna keyfi hem de ozon tedavisi seçeneklerinin güzel bir kombinasyonudur. Sıcaklığın etkisi ile açılan deri gözeneklerinden ozon - oksijen emilerek vücudun kan, lenf ve yağ dokusuna geçer. Lenfatik sistemi toksinlerinden arındırır, cildi temizler, kasları gevşetir, kan dolaşımını hızlandırır, bakteri, virüs ve mantarları öldürür. Bağışıklık sistemini güçlendiren astım, diyabet ve kanser gibi hastalıkların tedavi sürecinde destekleyici bir terapi yöntemidir. Aynı zamanda enerjiyi arttırır, stres seviyesini azaltır, vücudu arındırır, cildi temizler ve kilo kaybına yardımcı olur" dedi.

Ozon saunanın vücutta sağladığı etkiler saymakla bitmiyor!

Ozon Sauna'nın vücutta sağladığı etkilere dikkat çeken Uzm. Dr. Tünerir bu faydaları şöyle sıraladı;

"Ozon Sauna ile cildin yenilenmesi ve gençleşmesi sağlanır. Hücre ve dokulara giden kan dolaşımını arttırır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Damarların, kan ve lenf sisteminin temizlenmesini sağlar. Derinin üçüncü bir böbrek yada ikinci bir akciğer sistemi gibi bir işlev kazanmasında etkilidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve sıcağın etkisi ile mikroplardan arınması sağlanır. Enfeksiyon hastalıklarına karşı direnç kazandırır. Kaslarda biriken laktik asidin okside olması, kasların gevşemesi, yumuşaması ve esnekliğinin artması sağlanır. Eklem ağrılarının ve kas rahatsızlıklarının iyileşmesinde kullanılır. Hormon ve enzim üretiminin normale dönmesini sağlar. Beyin fonksiyonlarının ve hafızanın kuvvetlenmesini sağlar. Adrenalinin okside olması, sakinleşme, depresyon ve anksiyete ihtimallerinin azalmasında etkili bir yöntemdir"

Ozon sauna sağlıklı bireylerde de uygulanabiliyor

Ozon Sauna'nın sağlıklı bireylerde de uygulandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Tünerir, "Bu yöntem Ozon Sauna'nın yararlı etkilerini elde etmek isteyen herkese uygulanabilmektedir. Herhangi bir hastalığı, sağlık sorunu olmasa da tüm dileyenlere sağlık düzeylerini yükseltmek ve daha zinde olunması amacıyla önerilir. Tamamlayıcı tedavi olarak uygulanan ozon sauna terapisi tamamen sağlıklı kişilerde de rahatlıkla tercih edilen bir destekleyici yöntemdir. Birçok hastalık için destekleyici olarak kullanılan bu teknik sağlıklı kişilere haftada 2 olmak üzere 15 seans boyunca uygulanabilir. Ciltte yenilenme sağlamak, yaşlanmayı geciktirmek, detoks etkisi elde etmek, dolaşımı hızlandırmak, bağışıklığı güçlendirmek, eklem ve kas ağrılarını rahatlatmak, detoksifikasyon yaparak toksin atmak, selülit ve obezite tedavisinde kullanılan ozon sauna terapisi düzenli olarak uygulandığında uzun vadeli etki sağlar" ifadelerini kullandı.

Ozon Sauna ile Majör Ozon Kombinasyonu zayıflama programlarında da destekleyicidir.

Ozon Saunanın zayıflamaya etkisine değinen Uzm. Dr. Tünerir, "Majör ozon tedavi yöntemiyle kombine edildiğinde sonuçlar daha da yüz güldürücüdür. Ozon sauna terapisinin metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunmaktadır. Bu sayede tedavi, zayıflama programlarının da vazgeçilmezidir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ozon Sauna ile vücudunuz yenilensin

Rehabilitasyon, Tıp Merkezi, Eskişehir, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ozon Sauna ile vücudunuz yenilensin - Son Dakika


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