"Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı' - Son Dakika

"Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı"

6 saat önce

BİRÇOK sağlık sorununda yardımcı tedavi olarak kullanılan ozon tedavisi beyaz kan hücrelerini uyararak bakteri ve virüslerle savaşmaya da yardımcı olabiliyor.

BİRÇOK sağlık sorununda yardımcı tedavi olarak kullanılan ozon tedavisi beyaz kan hücrelerini uyararak bakteri ve virüslerle savaşmaya da yardımcı olabiliyor. Kronik ağrılarda sıkça kullanılan ozon tedavisini anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Demet Uçar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Başarı Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Demet Uçar tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs salgınına dikkat çekerek ozon tedavisinin virüs ve bakteriler üzerindeki etkisini şöyle anlattı: "Ozonun vücut üzerindeki faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmek, beyaz kan hücrelerini uyarmak, mantarları, bakterileri ve virüsleri yok ederek enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi eksikliklerini önlemek yer alır. Ayrıca hücre mutasyonlarına karşı koymaya yardımcı olur, böylece bazı kanser türlerini önler veya tedavi eder. Kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımasına yardımcı olur, dolaşımı ve genel hücre fonksiyonunu iyileştirir. Güçlü bir antioksidan olmasının yanı sıra, toksinleri yok etmeye yardımcı olur."

"AĞRI TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR"

Doç. Dr. Uçar, ozonun ağrı tedavilerinde de kullanıldığını belirterek, "En yaygın uygulamalardan bazıları, eklemler ve kaslar gibi lokal alanlarda ağrı ve iltihabı tedavi etmek için deri altı, eklem içi ve damardan enjeksiyonları içerir" dedi. Uçar, sözlerine şöyle devam etti: "Bunların dışında ozon iyi bir bağışıklık güçlendiricidir. Günümüzde hızla yaygınlaşan korona virüsüne karşılık ve diğer bulaşıcı hastalıklara önlem amaçlı birçok kişi bu yönteme başvurmaya başlamış ve olumlu sonuçlar alınmıştır."

"TOKSİNLERDEN KURTULMAYA YARDIMCI OLABİLİR"

Ozon tedavisinin kilo kaybı için de yardımcı etkileri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uçar, "Uygun bir diyet ve sağlıklı alışkanlıklarla birleştiğinde, zayıflamaya yardımcı olabilir. Aslında, obezite ve sigara ve alkol, fast food tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar oksijenin tahrip olmasına ve vücutta toksin birikmesine yol açar. Ozon bu nedenle kilo vermek ve toksisiteyi ortadan kaldırmak için mükemmel bir müttefiktir" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI DOKTORLAR YAPMALI"

Ozon tedavisi uygulamasını sadece Sağlık Bakanlığı onaylı ozon tedavisi uygulama sertifikası olan doktorların yapabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Uçar, şunları söyledi: "Ozon tedavisi yorgunluk, uyku bozuklukları ve yaşlanmayı geciktirme gibi amaçlarla yapılabilir. Ayrıca eklem iltihabı, sedef gibi birçok hastalıkta da yardımcı olarak kullanılabiliyor. Ozon tedavisi için öncelikle hastadan ayrıntılı bir özgeçmiş alınır, fizik muayene yapılır ve daha önce yaptırılan tahliller ve görüntülemeler değerlendirilir. Ozon tedavisi önerilmeyen hasta grubu, nedeni belirsiz veya kontrol edilemeyen kanama odağı olması, ileri derecede kalp hastalığı, ileri derece pıhtılaşma problemi olması, çoklu kan sulandırıcı kullanılması, hipertiorit hastası olması ve bakla alerjisidir. Hamilelerde yapılmış yeterli ve güvenilir bir çalışma yoktur. Emziren annelerde güvenle kullanılabilir. Bu nedenle, tedavinin uygunluğu hakkında tavsiye almak ve bireysel bir değerlendirme için doktora danışmak zorunludur."


- İstanbul
Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:21 Kaynak: DHA

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