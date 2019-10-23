Ozon terapi ile hücrelerinizi yenileyin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şafak Dağlı, ozon terapiyle tüm vücuttaki hücrelerin oksijen miktarı artarak yenilendiğini söyledi.

Ozon, sağlık ve hayat kalitesini arttırmak için kullanılan, güvenli, etkili ve bilimsel bir uygulama olduğunu ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dr. Şafak Dağlı, tüm dünyada birçok hastalığa veya sağlığı korumak amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın en önemli parçası olduğuna değindi. Faydalarının saymakla bitmeyen ozon terapinin herhangi bir yaş sırını olmadığına dikkat çeken Dr. Dağlı, "Metabolizma hızını arttır. Tüm vücudun hücrelerindeki oksijen miktarını arttırır. Hücrelerdeki oksijen miktarının artmasıyla metabolik faaliyet başlar. Kalori ve yağ depolanmak yerine, yakılması sağlanır. Anti aging etkisiyle yıllar içinde değişimler ve yıpranmalar meydana gelen vücudumuzdaki yaşlanmayı geciktirici enerji artışı, gençleşme hissi verir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle hem çeşitli hastalıklara yakalanmış kişiler hem de tekrar bu tür hastalıklara yakalanmamak için uygun bir tamamlayıcı yöntemdir. Özellikle mevsimsel gribi önlemede önerilmektedir" diye konuştu.

İyileşmeyen kronik yaralar, uzun süre yatmaya bağlı olarak oluşan bası yaraları, ameliyat sonrası oluşan iyileşmeyen yaralar, yanık ve üzerine yerleşmiş enfeksiyonların bile ozon tedavisinin uygulama alanlarından olduğunu ifade eden Dr. Şafak Dağlı, "Detoks etkisiyle vücudumuzda üretilen zararlı toksin maddelerden arınma yoluyla, olası zararlardan korunma gerçekleşir. Ozon terapi kanın yıkanması olarak da tanımlanabilir. Ağrı giderici, ağrıya yol açan sebebi ortadan kaldırmada önemli bir tamamlayıcı yöntemdir. Hayat kalitesini arttırma da stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk tedavileri için ideal bir terapidir. Kan hücrelerini aktive eden ozon sayesinde kişiler kendilerini yenilenmiş hisseder, fiziksel performansı artar. Ozon tedavisi uygulamalarının hastalıklara göre tanımlanmış birçok yöntemi vardır. Ozon terapisiyle daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt ile birlikte hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlanır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Kan ve Lenf sistemini temizler. Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur" dedi.

(Abdullah Çibir/İHA)