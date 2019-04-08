OzonLabs'da hedef 50 milyon lira ciro
1 saat önce
OzonLabs CEO'su Dündaralp, "Geçen yıl ortaklığımızın olduğu Almanya'da bir ofis kurduk. Bu ürünlerle birlikte bu yıl 8 milyon euro yani 50 milyon lira civarında ciro yapacağız" diye konuştu.
OzonLabs CEO
'su Dündaralp, "Geçen yıl ortaklığımızın olduğu Almanya
'da bir ofis kurduk. Bu ürünlerle birlikte bu yıl 8 milyon euro yani 50 milyon lira civarında ciro yapacağız" diye konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:48
Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti