Son Dakika Haberleri: OzonLabs'da hedef 50 milyon lira ciro

OzonLabs'da hedef 50 milyon lira ciro

1 saat önce

OzonLabs CEO'su Dündaralp, "Geçen yıl ortaklığımızın olduğu Almanya'da bir ofis kurduk. Bu ürünlerle birlikte bu yıl 8 milyon euro yani 50 milyon lira civarında ciro yapacağız" diye konuştu.

OzonLabs'da hedef 50 milyon lira ciro, System.String[]
OzonLabs CEO'su Dündaralp, "Geçen yıl ortaklığımızın olduğu Almanya'da bir ofis kurduk. Bu ürünlerle birlikte bu yıl 8 milyon euro yani 50 milyon lira civarında ciro yapacağız" diye konuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:48 

CEO, Almanya, Ekonomi
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