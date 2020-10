Ozonlu su, down sendromlu Atlas bebeğe şifa oldu - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan, kaslarında ve vücudunda güç kaybı yaşayan down sendromlu 1,5 yaşındaki Atlas Serdar'a ozonlu su, şifa oldu. İzmir'de bir SPA merkezinde ozonlu havuzlarda düzenli yüzmeye başlayan Atlas bebeğin vücut gelişimi artık yaşıtları gibi seyrediyor.

İzmirli Atlas bebek, 1,5 yıl önce down sendromlu ve kalbinde 3 delikle dünyaya geldi. Doğumundan bir süre sonra açık kalp ameliyatı olan Atlas bebek, kaslarında ve vücudunda güç kaybı yaşamaya başladı. Anne Burcu Toros Serdar'ın, ozonlu suyun down sendromlu çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladığını öğrenmesi sonrası, Atlas bebeği çocuk SPA'sına götürdü. Burada yüzmeye başlamasıyla birlikte Atlas'ın gelişimlerini anlatan Burcu Toros, "Atlas, bizim sürpriz yumurtamız. Hamileliğim boyunca yaptırdığım testlerde down sendromlu olduğu çıkmadı. Atlas, kalbinde 3 delikle dünyaya geldi. Açık kalp ameliyatı oldu. Çok zor günler geçirdik. Sonrasında Atlas'ta bir güç kaybı oluştu. Suyun şifalı gücüne inandığım için ve Atlas'ın suyu sevdiğini gördüğüm için bebek SPA'sına getirmeye başladım. Atlas'ı su rahatlatıyor. Atlas, buradan mutlu ayrılıyor. O nedenle neredeyse koşa koşa buraya geliyoruz. Buradan çıktıktan sonra pamuk gibi uyumaya başladı. Algıları daha da açıldı. Alkış yapmayı ilk burada öğrendi. Ozonlu su, bebeğimize şifa oldu" dedi.

'SUYUN ETKİSİ ÇOK FAZLA'Fizyoterapist Duygu Bilge de ozonlu suyun down sendromlu, selebral palsili özel çocuklar üzerinde etkisinin fazla olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Özel çocuklar üzerinde, ozonlu suyun etkisi çok fazla. Çocuk, dışarıda, karada yapamadığı şeyleri, suyun etkisiyle başarıyor. Özel gereksinimli çocuklar ailelere bağımlı yaşadığı için özgüven problemi yaşıyor, suya tek giremiyor, yemek yiyemiyor. Ozonlu su bu problemin aşılmasını sağlayarak, özel çocukların tek başına yüzebilmesini sağlıyor. Yeri geliyor suyun üzerinde durabiliyor, yüzebiliyor. Gevşetici bir özelliğinden dolayı, çocuğa sakinlik veriyor" diye konuştu. Atlas bebeğin gittiği İzmir'deki SPA merkezinin işletmeciliğini yapan Asiye Ciğeroğlu da şunları söyledi:

"Ozonlu suyun kas ve kemik gelişimi, zihinsel gelişim, beyin fonksiyonları, kalp sağlığının gelişmesi gibi çok fazla faydası var. Ozonlu suya giren bebekler daha çabuk uyuyarak gelişiyorlar."