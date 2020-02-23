Özpınar köyünde depremde vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özpınar köyünde depremde vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı - Son Dakika

Özpınar köyünde depremde vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyünde sabah İran'da meydana gelen depremin ardından vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar köyünde sabah İran'da meydana gelen depremin ardından vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy şehrinin Kotur ilçesinde yerel saatle sabah 09.22'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, İran'a sınır olan Van'ın Van Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler Mahallelerinde bulunan kerpiç evlerin bazılarının yıkılmasına neden oldu. Deprem sonrasında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 37 kişi yaralandı. Depremde Özpınar köyünde hayatını kaybeden 8 kişinin mezarı akşam saatlerinde kazıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yarın yapılacak cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

Özpınar köyünde depremde vefat eden 8 kişinin mezarı kazıldı

Başkale, Sabah, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:05 Kaynak: İHA
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