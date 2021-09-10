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"Özsan Sanayi kabına sığmıyor" - Son Dakika

"Özsan Sanayi kabına sığmıyor"

10.09.2021 16:45

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve S.S Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı, Şemsettin Alkan ile birlikte Özsan sanayi sitesini ziyaret ederek esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Bülent Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, "Özsan Sanayi'nin ve küçük esnafın kabına sığmadığını görüyoruz. Büyüme arzusu var. Bölgeye hitap etme arzusu var. Zamanında yapılan iş yerlerinin yetersiz kaldığına dair talepler var. Bu konu ile ilgili bir yasa çıkarmıştık. Şehir içinde sıkışan küçük sanayinin şehir dışına taşınması noktasında Malatya'yı pilot iller arasında ilk 10'a sokmuştuk. Daha sonrada yer belirleme noktasında Büyükşehir Belediyemizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla Askeri Altay Kışlasından ve meradan alınan yerle bir alan oluştu. Bununla ilgili çalışma bitti. Büyükşehir projelendirme aşamasında. Kısa zamanda proje bittiğinde artık bunun temellerini de atmış olacağız. Özsan Sanayinin hareketli olduğunu görüyoruz. Esnaflarımız çalışıyor, üretiyor, ürettiklerini pazarlayabiliyorlar ve Türkiye'nin çarkının dönmesine katkı sağlıyorlar. Özsan'daki esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hükümet olarak bizler gerek pandemi sürecinde, gerekse KOSGEB aracılığıyla ve vergi ertelemeleri ile küçük esnafımıza katkı sunma adına çok çeşitli destekleri hayata geçirdik. Bundan sonraki hedefimiz 2022'ye girerken daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturabilmek'' ifadelerini kullandı.

Özsan Sanayi kabına sığmıyor

Bülent Tüfenkci, Malatya, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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