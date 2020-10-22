Özsaray: "Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak" - Son Dakika

Özsaray: "Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak"

22.10.2020 13:49

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanacak olan "Olağan Hikaye" dergisi edebiyatseverlerle buluştu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanacak olan "Olağan Hikaye" dergisi edebiyatseverlerle buluştu.

Yazar Yunus Emre Özsaray'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nde okurla buluşan derginin ilk sayısı "Gerçekliği Yeniden Düşünmek" dosyasıyla raflardaki yerini aldı.

Olağan Hikaye Genel Yayın Yönetmeni Yunus Emre Özsaray ile Olağan Şiir Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Olağan Hikaye" ve bir süredir yayında olan "Olağan Şiir" dergilerinin Türk edebiyatındaki yerini ve edebiyat dergiciliğini anlattı.

"Sadece genç atmosferin olduğu bir dergi olmaktan çok bir denge tutturmaya çalıştık"

Yunus Emre Özsaray, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından "Olağan Hikaye"yi okuyucuyla buluşturduklarına dikkati çekerek, "Dergi, edebiyat dünyamızın önemli isimleriyle irtibatlar kurarak, onların fikirlerini alarak bu yolculuğa çıktı. Şimdiye kadar var olan birikimi yüklenmeye ve geleceği planlamaya çalıştık." dedi.

Hem usta isimlerin hem de genç yazarların bir arada olduğu bir bütünlük oluşturduklarını ifade eden Özsaray, sözlerini söyle sürdürdü:

"Dergimizin geleceğe yönelik planlarında da yine bu usta isimlerle genç isimleri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Çünkü biz usta edebiyatçılarımızın birikimine kıymet veriyor ve bu birikimleri gençlere aktarma gibi bir misyon üstlenmeye çalışıyoruz. Sadece genç atmosferin olduğu bir dergi olmaktan çok bir denge tutturmaya çalıştık. Yeni kuşağın hikaye dilinde, postmodern tarzların getirmiş olduğu imkanları kullanmanın bir savrukluk oluşturduğunu hissettik. Edebiyat dünyasında kalem sallayan herkesin de böyle bir hissiyat içinde olduğunun farkına vardık. Bilhassa 1990'lı yıllarda doğan ve şu anda edebiyat dergilerinde kalem sahibi olan gençlerin çocukluğunda yaşamış oldukları dünyanın edebiyat tecrübesine aktarılması açısından dergiler oldukça önemlidir. Biz de bu noktada 'Olağan Hikaye' dergisi bir nevi tesviye görevi görsün istiyoruz. Yeni kuşağın diline bir katkı olsun, o katkıyla yeni kuşak geçmişin birikiminin farkına varsın gibi bir niyetimiz var. O yüzden de hikaye adını dergimizde kullandık."

Hedef, dergiyi edebiyat dünyasında kalıcı hale getirmek

Özsaray, bundan sonraki sürece güçlenerek devam etmek istediklerini vurgulayarak, hedeflerinin akademik dünyayı ve Batı edebiyatındaki gelişmeleri de yakından takip ederek, dergiyi edebiyat dünyası içinde kalıcı hale getirmek olduğunu ifade etti.

Cihan Aktaş, Yıldız Ramazanoğlu, Mustafa Nezihi Pesen, Güray Süngü, Mustafa Uçurum, Merve Koçak Kurt, Yıldırım Türk, Silvan Alpoğuz ve Kuddusi Demir'in hikayeleriyle yer aldığı Olağan Hikaye'nin ilk sayısında, Abdullah Kibritçi ve Mustafa Çiftçi anlatı, Kamil Eşfak Berki ve Asım Öz düşünce yazılarıyla yer aldı.

Ayrıca Recep Seyhan "Hakikati Kurmacanın Zemininde Arayabilir Miyiz?", Mücahit Gültekin "Hakikatin Ne Kadar Sonrası?", Şaban Sağlık "Edebiyatın Son Zamanları mı Son Zamanların Edebiyatı mı?", Dursun Ali Tokel "Bir Hikaye Olmalı Bir Hikayede, Bir Hikayeden İçeru", Uğur Cumaoğlu "Sinemada Geleceğin Gerçeklik Ütopyası" yazısıyla yer aldığı ilk sayıda, Yunus Vehbi Karaman ise Ahmet Dağ ile gerçekleştirdiği "Transhümanizm ve Tuhaf Zamanlar" başlıklı söyleşiyle dosyaya katkı sundu.

"Olağan Hikaye'nin yeni kuşak hikayecilerin de yetişeceği bir ocak olacağına inanıyoruz"

Olağan Şiir Genel Yayın Yönetmeni Aykut Nasip Kelebek de "Olağan Hikaye"nin "Olağan Şiir"e güç verdiğinin altını çizerek, birbirini besleyen bu iki kardeş derginin Türk edebiyatında uzun yıllar anılması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kelebek, edebiyatın bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Şiirsiz hikaye, hikayesiz roman, daha genel anlamıyla edebiyatsız müzik, müziksiz de mimari olmaz. Bu anlamıyla 'Olağan Hikaye' bu ay ilk sayısını okuyucuyla buluşturmuş oldu. Zaten ilk sayısı itibariyle ciddi bir heyecana vesile olan 'Olağan Hikaye'nin Türk hikayesinde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Yine 'Olağan Şiir'de olduğu gibi, 'Olağan Hikaye'de de her sayıda farklı dosyalar yayınlanacak. Mesela ilk sayısında gerçekliği yeniden ele alan, edebiyatta gerçeklik üzerine düşünen bir dosya yayınlandı. Bunun dışında hikayenin nabzını tutan eleştiri ve deneme yazıları var, genç kuşaktan ve usta kuşaklardan önemli isimlerin yayınladığı hikayeler var. Olağan Hikaye'nin yeni kuşak hikayecilerin de yetişeceği bir ocak olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Gençler için çıkmasından ziyade ağırlıklı olarak gençlerin yazdığı bir dergi olan "Olağan Şiir"de daha önceki kuşakları da konu edindiklerini aktaran Kelebek, "Onlara bir de yeni kuşağın gözünden bakmak, yaklaşmak gibi bir niyetimiz ortaya çıktı ve onlar hakkında dosyalar yayınlamaya başladık." ifadesini kullandı.

Kelebek, edebiyatın her yeni gelen kuşağın önceki kuşaklara bakış açılarıyla ilerlediğini ve şekillendiğini söyleyerek, "Mesela bizim dergimizde şu an yirmisinde, yirmi birinde yazan genç arkadaşlarımız var. Bunları biz artık 2020 kuşağı şairleri olarak sınıflandırıyoruz. Türk şiirinde önceki kuşakların edebiyatımıza ne gibi yenilikler kattığı, bu kuşakların niteliklerinin ne olduğu sorusunun önemli bir cevabını da aslında yeni kuşak şairler vermiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Serhat Ertekli, Yeprem Türk, Zafer Acar, Aykut Nasip Kelebek, Hüseyin Peker, Hüseyin Kalyan, Yunus Emre Koşar, Berat Bıyıklı, Umutcan Çoban, Melike Aydın, Gün Uzar, Murat Cıla, Serkan Özer, Musa Gönüllü, Muhammed Yusuf Aytekin, Ensar Avcı ve Elif Merve Kabadayı'nin şiirleri ile yer aldığı "Olağan Şiir"in 16'ncı sayısına Yunus Emre Koşar, Mahsum Oğrak, Turgay Demirel ve Yeprem Türk yazılarıyla katkı sağlıyor.

Özsaray: Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak
Özsaray: Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak
Özsaray: Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak
Özsaray: Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak

Yunus Emre, Edebiyat, Türk, Şiir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özsaray: 'Olağan Hikaye, geçmişin birikimini yeni kuşakla buluşturacak' - Son Dakika

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