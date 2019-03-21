Son Dakika Haberleri: Özselek, "Mesleki Sorunların Çözümü İçin Gayret Ediyoruz"

Özselek, "Mesleki Sorunların Çözümü İçin Gayret Ediyoruz"

1 saat önce

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesleki sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Özselek,
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, mesleki sorunların çözümü için gayret gösterdiklerini söyledi.

Konya Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği'nin yeniden başkan adayı olarak açıkladığı Konya SMMM Odası'nın mevcut başkanı Seyit Faruk Özselek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dernek binasında meslektaşlarıyla her gün bir araya gelerek istişare toplantıları düzenlediklerini belirten Özselek, mesleki sorunların çözümü için uğraş verdiklerini kaydetti.

Özselek, "2016 yılında göreve geldikten sonra birinci hedefimiz tüm meslektaşlarımızı kucaklayarak ve stajyerlerimize sahip çıkıp bir arada tutabilmek, mesleki anlamda sorunları çözebilmekti ve bu hedefimize ulaştığımız kanaatindeyim. Mesleğimiz 1989 yılında yasalaştı, o günden bu güne 30 yıldır aynı yasalar var. Dolaysıyla eksiklerimiz var, sıkıntılarımız var, meslektaşlarımızın beklentileri var. Bunların yerine getirilmesi amacıyla hem Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerimize hem de kamuoyunda sorunlarımızı sürekli aktarıyoruz. Elimizden geldiği kadar sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

İstihdama da yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Özselek, "Meslektaşlarımız eleman yönünden ciddi anlamda sıkıntı çekiyor. Bizde buna biraz çözüm bulma adına İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezleriyle beraber üniversiteyi bitirmiş, bizim ilgi alanımıza giren mesleğimizle alakalı kardeşlerimizi odamızda eğiterek bunlara iş garantili kurslar düzenliyoruz. Kurslar bittikten sonra bu kardeşlerimizi işe yerleştiriyoruz. Bu anlamda hem okulu bitiren gençler işsiz kalmıyor, hem de meslektaşlarımız eleman bulma noktasında sıkıntı çekmiyor" diye konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin En Büyük Traktörlerinden Biri Konya'da Rekor Fiyata Satıldı Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu Türkiye'nin Tahıl Ambarı Konya Ovası Alarm Veriyor Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 16:18:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özselek, "Mesleki Sorunların Çözümü İçin Gayret Ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]