Son Dakika Haberleri: Özsoy: "Bu iklimi sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir"
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Özsoy: "Bu iklimi sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir"

1 saat önce

- Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

- Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
Özsoy: Bu iklimi sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:49 Kaynak: AA
Semih Özsoy, Fenerbahçe, Güncel
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