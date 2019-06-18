Özsoy: "Travma riskiyle karşı karşıya kalmış oyuncumuz hastaneye götürülmemiştir"
1 saat önce
- Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:30 Kaynak: AA
- Fenerbahçe
Başkan Vekili Semih Özsoy
'un açıklamaları Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.
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