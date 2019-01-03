Öztrak : "(10. Kalkınma Planı Hedefleri) Bu Rakamlar 2023 Hedeflerinin Hayal Olduğunu Gösteriyor"
43 dakika önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
, partisinin MYK
toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)
"(2014-2018 10. Kalkınma Planı hedefleri) 2018'de kişi başına düşen gelir 15 bin 996 dolar olacak demişler. Şimdi, kendi programlarında kişi başına gelirin 9 bin 385 dolar'da kalacağını söylüyorlar. Kişi başına düşen gelirde de hedefin ancak yarısını tutturabilmişiz"
"2018'de işsizliği yüzde 7.2'ye indireceğiz demişler. Şimdi işsizliğin yüzde 11.3'e bu yıl çıkacağını söylüyorlar. Burda da hedeften sapma yüzde 57"
"Bütün bu rakamlar aynı zamanda 2023 hedeflerinin de artık hayal olduğunu gösteriyor. Vaadler hesaba uymayınca hesabı vaadlere uydurmaya çalışıyorlar"
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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