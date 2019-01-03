Son Dakika Haberleri: Öztrak : "(10. Kalkınma Planı Hedefleri) Bu Rakamlar 2023 Hedeflerinin Hayal Olduğunu Gösteriyor"

Öztrak : "(10. Kalkınma Planı Hedefleri) Bu Rakamlar 2023 Hedeflerinin Hayal Olduğunu Gösteriyor"

43 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (3)

"(2014-2018 10. Kalkınma Planı hedefleri) 2018'de kişi başına düşen gelir 15 bin 996 dolar olacak demişler. Şimdi, kendi programlarında kişi başına gelirin 9 bin 385 dolar'da kalacağını söylüyorlar. Kişi başına düşen gelirde de hedefin ancak yarısını tutturabilmişiz"

"2018'de işsizliği yüzde 7.2'ye indireceğiz demişler. Şimdi işsizliğin yüzde 11.3'e bu yıl çıkacağını söylüyorlar. Burda da hedeften sapma yüzde 57"

"Bütün bu rakamlar aynı zamanda 2023 hedeflerinin de artık hayal olduğunu gösteriyor. Vaadler hesaba uymayınca hesabı vaadlere uydurmaya çalışıyorlar"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, CHP'nin Güçlü Olduğu Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerini İstiyor CHP'de İzmir Adayı Kesin Gibi! Kılıçdaroğlu, Murat Bakan Üzerine Yoğunlaştı

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:11:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öztrak : "(10. Kalkınma Planı Hedefleri) Bu Rakamlar 2023 Hedeflerinin Hayal Olduğunu Gösteriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]