Son Dakika Haberleri: Öztrak: "(11. Kalkınma Planı) Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri acımasızca feda edilmiştir"
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Öztrak: "(11. Kalkınma Planı) Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri acımasızca feda edilmiştir"

4 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısına gelişi Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın toplantısına gelişi
Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
Öztrak: (11. Kalkınma Planı) Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri acımasızca feda edilmiştir
Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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