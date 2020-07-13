Öztrak: "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı" - Son Dakika

Öztrak: "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. (2)

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

"(15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimi) O gece CHPlisi, AK Partilisi, MHPlisi, HDPlisi, tüm milletvekilleri Meclisin ve Milletin hukukuna sahip çıktı. Asil milletimiz, ordumuzun vatanperver subayları ve kahraman emniyet teşkilatımız, hain kalkışmaya canıyla direndi"

"FETÖcülere 'beraber yürüdük biz bu yollarda' diye ağıt yakıp, 'Dön artık memleketine, bitsin bu hasret diye' zırıl zırıl ağlayan kimdi? Bunlara 'Ne istediniz de vermedik' diyen kimdi? Milli ordumuzun haremi ismetine, kozmik odasına bu FETÖcüleri sokan kimdi?"

"Sen o gece havada uçaktayken, başbakanın tünelde saklanırken, uçağının rotasını nereye çevireceğine bir türlü karar veremezken, İstanbul'daki ordu komutanından garanti almak için uğraşırken, Milletvekillerimize darbeye derhal karşı çıkın, Meclis'e gidip, ben de Ankara'ya geliyorum diyen genel başkanımıza, genel başkanımızdan hangi yüzle hesap soruyorsun"

"O zaman biz de soralım. Darbe öncesi Marmaris'te işiniz ne idi? Uçaklar helikopterler neden orada hazır duruyordu? Önceden bir istihbarat mı aldınız? Uçağa saat kaçta bindiniz?"

"Bu hususları içeren muhalefet şerhimizin de içinde yer aldığı TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu raporunu neden yayınlatmadınız? Açığa kavuşturulmamış, üzerinde şüphe bulutları olan, esas sizin ve çevrenizdekilerin bu darbedeki rolüdür"

"Genel başkanımız söyledi. O gün kimin, nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın. HTS kayıtlarını ortaya koyun. Gerçekler ortaya çıksın"

"Günü, vakti, saati geldiğinde 15 Temmuz ve 20 Temmuz'a giden sürecin gün görmemiş bölümleri mutlaka aydınlanacaktır"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öztrak: '(15 Temmuz darbe girişimi) Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 00:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öztrak: "(15 Temmuz darbe girişimi) Milletin iradesine darbe yapmaya kalkmışlardı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]