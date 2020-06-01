Öztrak: "1970'lerdeki anlayışa bakıp bugünleri yargılamak doğru değil"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. (5)
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:43 Kaynak: AA
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