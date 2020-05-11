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Öztrak: "2 aydır kapalı olan 252 bin 690 işletmenin yeni sürece hazırlanması gerekiyor"
7 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. (2)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:28 Kaynak: AA
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