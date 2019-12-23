Öztrak: "2019 da tıpkı 2018 gibi kaybedilen bir yıl olarak tarihe geçti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öztrak: '2019 da tıpkı 2018 gibi kaybedilen bir yıl olarak tarihe geçti' - Son Dakika

Öztrak: "2019 da tıpkı 2018 gibi kaybedilen bir yıl olarak tarihe geçti"

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (5)

Öztrak: 2019 da tıpkı 2018 gibi kaybedilen bir yıl olarak tarihe geçti

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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