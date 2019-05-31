Son Dakika Haberleri: Öztrak: "2019 yılının ilk üç ay ayına ait ülkenin geliri geçen yıla göre yüzde 2,6 düşmüş" - ANKARA
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Öztrak: "2019 yılının ilk üç ay ayına ait ülkenin geliri geçen yıla göre yüzde 2,6 düşmüş" - ANKARA

33 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.
Öztrak: 2019 yılının ilk üç ay ayına ait ülkenin geliri geçen yıla göre yüzde 2,6 düşmüş - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:26 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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